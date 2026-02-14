SUA: Prețurile de consum au crescut în ianuarie mai puțin decât se estima

Prețurile de consum în SUA au crescut mai puțin decât se estima în ianuarie, dar inflația de bază s-a consolidat, după ce companiile au majorat prețurile la începutul anului, ceea ce, alături de stabilizarea pieței muncii, ar putea permite Rezervei Federale a SUA (Fed) să mențină nemodificate dobânzile pentru o perioadă, transmit AP și Reuters.

De la o lună la alta, indicele prețurilor de consum au crescut cu 0,2% în ianuarie, după un avans de 0,3% în decembrie, potrivit datelor publicate vineri de Biroul de Statistică de la Departamentul american al Muncii (BLS). Analiștii estimau un nivel al inflației de 0,3%.

Indicele prețurilor de consum a înregistrat un avans de 2,4% în ritm anual în ianuarie, o încetinire după creșterea de 2,7% din decembrie și nu departe de ținta Fed pe termen mediu, de 2%.

De asemenea, inflația de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele și energia, a înregistrat o creștere de 0,3% în ianuarie, similară cu cea din decembrie. În ritm anual, inflația de bază a înregistrat o expansiune de 2,5% în ianuarie, o încetinire după avansul de 2,6% din decembrie. Este cel mai redus ritm de creștere din martie 2021.

Economiștii se așteaptă ca inflația să crească pentru o perioadă în acest an, taxele vamale americane afectând costul mărfurilor importate. De asemenea, deprecierea de anul trecut a dolarului față de monedele principalilor parteneri comerciali ai Statelor Unite a afectat evoluția inflației.

Raportul de vineri sugerează o atenuare a inflației, dar ea vine în condițiile în care costul alimentelor și chiriile au urcat după pandemie, prețurile de consum în SUA fiind cu aproximativ 25% mai ridicate decât în urmă cu cinci ani.

În ianuarie, rata șomajului în SUA a scăzut până la 4,3%, de la un nivel de 4,4% în decembrie. Economiștii estimează că politicile comerciale și de imigrație ale administrației Trump au afectat piața muncii, deși se așteaptă ca reducerile de impozite să stimuleze angajările în acest an.

Luna trecută, Rezerva Federală a SUA a menținut dobânda de referință în intervalul 3,50% – 3,75%.