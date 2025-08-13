SUA: Prețurile de consum au crescut moderat în iulie

Prețurile de consum în SUA au crescut moderat în iulie, în linie cu estimările, dar probabil inflația va crește în următoarele luni, taxele vamale anunțate de președintele Trump afectând costul mărfurilor importate, transmit AP și Reuters.

De la o lună la alta, prețurile de consum au crescut cu 0,2% în iulie, după ce s-au majorat cu 0,3% în iunie, potrivit datelor publicate marți de Biroul de Statistică de la Departamentul american al Muncii (BLS). Analiștii estimau un nivel al inflației de 0,2%.

Indicele prețurilor de consum a înregistrat un avans de 2,7% în ritm anual în iulie, după o creștere similară precedentă, în timp ce analiștii estimau un nivel al inflației de 2,8%. De asemenea, inflația de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele și energia, a înregistrat o creștere de 3,1% în iulie, după un avans de 2,9% luna precedentă.

De la o lună la alta, inflația de bază a crescut luna trecută cu 0,3%, cel mai semnificativ avans din ianuarie, după ce a urcat cu 0,2% în iunie.

Raportul privind prețurile de consum în SUA vine pe fondul sporirii temerilor privind calitatea informațiilor privind inflația și forța de muncă, după ce reducerile bugetare și concedierile au dus în unele zone la suspendarea colectării anumitor date.

Temerile au fost amplificate după ce președintele Donald Trump a demis-o luna aceasta pe Erika McEntarfer, șeful Biroului de Statistici privind Ocuparea Forței de Muncă (BLS), după publicarea datelor privind rata șomajului și revizuirea în scădere a informațiilor privind numărul de locuri de muncă nou create în mai și iunie. Luni, Trump a informat că l-a numit luni pe E.J.Antoni, un economist din cadrul unui centru de reflecție foarte conservator, la conducerea principalei agenții de statistici economice a SUA.

‘Sunt bucuros să anunț că îl numesc pe foarte reputatul economist E.J.Antoni în funcția de comisar al Biroului de Statistici privind Ocuparea Forței de Muncă (BLS)’, a anunțat Trump de rețeaua sa socială Truth Social.

‘Economia noastră este înfloritoare și E.J. va veghea ca cifrele publicate să fie ONESTE și CORECTE’, a adăugat Trump, scriind, după cum obișnuiește, cuvinte întregi cu majuscule.

Taxele vamale par să fi majorat costul unor produse importate: prețurile la încălțăminte au crescut cu 1,4% în iulie, comparativ cu luna precedentă, și cu 0,9% față de iulie 2024. La mobilă, prețurile au crescut cu 0,9% în iulie, comparativ cu luna precedentă, și cu 3,2% față de iulie 2024.

Marile companii americane au majorat prețurile ca răspuns la taxele vamale, inclusiv firme ca Ralph Lauren, Under Armour, Warby Parker și Procter & Gamble.

Luna trecută, Rezerva Federală a SUA a menținut dobânda de referință la un interval cuprins între 4,25% și 4,50%. Președintele Fed, Jerome Powell, întrebat de jurnaliști în legătură cu anticipata creștere a prețurilor în urma taxelor vamale, a răspuns: ‘Un caz de bază, rezonabil, este că acestea au un efect excepțional. Cred că am reținut că procesul va fi probabil mai lent decât ne așteptam și va fi nevoie de timp pentru a fi înțeles complet’.

Creșterea prețurilor ajută la explicarea reticenței Fed de a reduce dobânzile, în pofida solicitărilor repetate ale președintelui Donald Trump de relaxare a politicii monetare.