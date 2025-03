Tanczos Barna: Deficitul de 7% este o bornă obligatorie pentru indiferent cine este la guvernare şi indiferent cine este ministru de Finanţe

Ministrul de Finanţe, Tanczos Barna, afirmă că România trebuie să se încadreze anul acesta în deficitul de 7% şi că nu există altă soluţie decât să se ajusteze cheltuielile dacă nu se realizează venituri. Potrivit demnitarului, 7% este „o bornă obligatorie pentru indiferent cine este la guvernare şi indiferent cine este ministru la Finanţe”. Tanczos consideră că o majorare de taxe „nu rezolvă problema ca o baghetă magică”.

„7% (n. red. – deficitul bugetar) este realizabil dacă avem tot timpul ochii pe venituri şi pe cheltuieli. Deci dacă nu se realizează venituri, ajustăm cheltuielile. Altă soluţie nu există. Este matematică simplă. Este lucru simplu şi acasă, în familie. Dacă nu ai veniturile realizate, trebuie să ajustezi cheltuielile”, a declarat, sâmbătă, ministrul de Finanţe într-o emisiune la Digi24.

Tanczos Barna a spus că nu există altă variantă nici în faţa agenţiilor de rating şi nici a Comisiei Europene.

„Sigur ne încadrăm în 7%, că n-avem altă variantă. Nu avem altă variantă nici în faţa agenţiilor de rating, n-avem altă variantă nici în faţa Comisiei Europene, n-avem altă variantă nici ca sustenabilitate a datoriei publice. Deci 7% este o bornă obligatorie pentru indiferent cine este la guvernare şi indiferent cine este ministru la Finanţe”, a afirmat Tanczos Barna.

În legătură cu o posibilă mărire a taxelor în acest an, ministrul Finanţelor a spus că există soluţii să nu se ajungă la acest lucru.

„Creşterea taxelor nu rezolvă problema ca o baghetă magică. Creşterea taxelor înseamnă – mai ales în cursul anului – înseamnă un şoc pentru economie. Tot timpul, veniturile realizate prin aceste creşteri imediate sunt sub aşteptări sau, de obicei, sunt sub aşteptări, motiv pentru care eu spun în continuare că trebuie să facem tot posibilul ca anul acesta să nu ajungem într-o situaţie de genul acesta. Şi eu cred că avem în continuare soluţii. Avem soluţii de ţinere sub control a cheltuielilor şi avem soluţia de stimulare a economiei chiar şi în cursul anului. Desigur, inclusiv aceste elemente care vin pe industria de apărare pot reprezenta nu o provocare neapărat, chiar şi o oportunitate pentru România. Sunt cel puţin 10 companii în industria militară care şi-au revenit în 2024”, a mai spus ministrul de Finanţe.

Referitor la reducerea cheltuielilor, Tanczos a afirmat că deja în februarie sunt date certe care arată că politica de a ţine sub control cheltuielile de funcţionare „începe să dea roade”.

„Acea reducere prin buget a cheltuielilor de funcţionare cu 5% la fiecare minister dă deja rezultate. Lucrurile merg în aceeaşi direcţie şi la unităţile administrativ-teritoriale, la primării, pe cheltuieli de funcţionare. La salarii, la cheltuieli de personal, lucrurile sunt mult mai complicate, pentru că au fost două-trei majorări salariale semnificative în 2024, motiv pentru care impactul vine şi pe 2025. Şi aici avem cheltuieli mai mari faţă de 2024, dar în limitele pe care le-am stabilit odată cu aprobarea bugetului”, a mai precizat ministrul Finanţelor.