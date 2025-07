Tanczos Barna: Măsurile de îngheţare a salariilor şi pensiilor trebuie să fie temporare

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că măsurile de îngheţare a pensiilor şi a salariilor trebuie să fie temporare, motivând că veniturile oamenilor nu pot fi degradate an de an.

”Măsurile de îngheţare a salariilor şi pensiilor trebuie să fie temporare. Puterea de cumpărare a cetăţenilor şi veniturile nu pot fi degradate an de an. De aceea aceste măsuri sunt temporare, cu siguranţă. În ce priveşte măsurile de creştere a accizelor: aici ori discutăm de temporizare, ori de o perioadă relativ mai lungă de nemajorare a acestora. Aceste măsuri nu pot fi pe termen lung. Poate un an, un an şi jumătate maxim”, a afirmat, luni seară, la Digi 24, vicepremierul Tanczos Barna.

El a adăugat că statul trebuie să aibă grijă şi de persoanele vulnerabile, dar în acelaşi timp trebuie eliminate portiţele care exploatează ”în mod obraznic” sistemul.

”Trebuie puse în balanţă măsurile de aducere de venituri suplimentare la buget, dar şi de protejare a celor cu salarii şi pensii mici. De asemenea, trebuie închise portiţele, acele portiţe care exploatează în mod obraznic sistemul. Adică, spre exemplu, ai probleme de vedere, dar ai permis de conducere. Ajungem să avem multe persoane care sunt cu incapacitate de muncă, dar acele lucruri trebuie controlate şi verificate”, a adăugat vicepremierul Tanczos Barna.