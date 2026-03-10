Tanczos Barna: Măsurile luate recent de Guvern arată că suntem angajați în a susține economia reală în transformarea digitală

Măsurile luate recent de Guvern arată faptul că suntem angajați în a susține economia reală în ceea ce privește transformarea digitală și este esențial să se caute soluții pentru ca, în pofida constrângerilor bugetare, acest sector să fie sprijinit din ce în ce mai mult, a declarat, marți, vicepremierul Tanczos Barna, la Digital Innovation Summit Bucharest 2026.

‘Anul acesta, la această conferință, vorbim despre transformare digitală și despre ce înseamnă transformarea digitală pentru economie și cum poate fi folosită această transformare digitală, acest know-how, în scop economic, în dual use, cum ne place să spunem. Și cred că măsurile luate de Guvern recent subliniază încă o dată și arată faptul că suntem angajați în a susține economia reală în acest drum de transformare digitală și în încercarea noastră de a face față provocărilor curente’, a spus Tanczos Barna.

Acesta a subliniat că, în urmă cu două săptămâni, Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgentă prin care au fost puse pe masa antreprenorilor mai multe scheme de ajutor de stat, printre care se numără ‘cel puțin două foarte importante pentru sectorul digital’.

‘Vom avea o linie de finanțare separată pentru inovare și tranziție digitală, o schemă de ajutor de stat care se va finaliza în săptămânile următoare și se va aproba printr-o Hotărâre de Guvern. A doua componentă este acest Tech-Up România pentru cercetare și tehnologii înalte. Prin această schemă, practic, se va oferi o susținere IMM-urilor care doresc să plece la drum cu proiecte de cel puțin 5 milioane de lei, scheme de ajutor de stat sub formă de grant sau credite fiscale, prin care pot combina finanțările nerambursabile cu facilitățile fiscale și pot obține transformare rapidă în domeniul cercetării și implementării rezultatelor din cercetare în economia reală’, a explicat viceprim-ministrul.

În opinia sa, acest sector trebuie sprijinit tot mai mult pentru a deveni un motor al dezvoltării economice și nu doar un instrument de comunicare între cetățean și administrația locală sau centrală.

‘Cred că este esențial să căutăm împreună soluții pentru ca, în ciuda constrângerilor bugetare, să putem sprijini acest sector din ce în ce mai mult, să putem sprijini acest sector ca să devină un motor al dezvoltării economice, nu doar un tool, un instrument de comunicare între cetățean și administrația locală sau centrală. Această transformare de ansamblu, care este scopul nostru, poate transforma, într-o eră digitală, și economia națională și poate să creeze valoare adăugată’, a punctat Tanczos Barna.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București organizează, în perioada 10 – 12 martie 2026, la Palatul Parlamentului, o nouă ediție a evenimentului internațional Digital Innovation Summit Bucharest 2026 (DISB 2026).

Agenda DISB 2026 va aborda subiecte precum Inteligența Artificială, securitatea cibernetică, protecția infrastructurilor critice, blockchain, guvernanța digitală, educația digitală și cooperarea internațională în domeniul tehnologiilor emergente.