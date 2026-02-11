Tanczos Barna: Salariile din administraţia publică locală sunt incorect de mici

Vicepremierul UDMR Tanczos Barna a declarat, marţi, că salariile din administraţia publică locală sunt incorect de mici, el arătând că în 2021, când liderul UDMR, Kelemen Hunor, a pus această problemă, i s-a răspuns: Ce, Hunor, unde am ajuns să trăiască primarul din salariu? Tanczos Barna a mai afirmat că impozitul pe venit trebuie să rămână în propoziţie de 100% la nivel local iar acest lucru trebuie continuat şi în 2026.

”Vreau să vă spun ceva legat de salarii. Salariile din administraţia publică locală sunt incorect de mici. Mi-aduc aminte de o discuţie din 2021, în cazul unei coaliţii, unde domnul Kelemen Hunor punea pe masă această problemă, pe timp de pace, cum s-ar spune, nu într-o perioadă cu reduceri de deficit, nu într-o perioadă cu o presiune maximă pe bugetul naţional, ci pe timp de pace, când lucrurile se pot discuta aşezat, lucrurile pot fi decise în tihnă şi se pot rezolva probleme. Atunci, din păcate, am primit un răspuns care pe mine m-a şocat. Este deja o anecdotă. Noi ziceam că salariul primarului este foarte mic, primarul de comună, în comparaţie cu primarul de oraş sau în comparaţie cu preşedintele Consiliului Judeţean şi toate salariile sunt împinse în jos de salariul viceprimarului. Şi răspunsul, aşa, mai în glumă, mai în serios, a fost: Ce, Hunor, unde am ajuns să trăiască primarul din salariu? Deci atâta timp cât, mai în glumă, mai în serios, cineva spune o replică de genul acesta, înseamnă că avem într-adevăr probleme foarte mari de a înţelege din ce şi cum trebuie să trăiască inclusiv primarul de comună, inclusiv administraţia locală şi funcţionarii publici din administraţia locală”, a spus vicepremierul UDMR Tanczos Barna.

El a precizat că această problemă trebuia rezolvată încă din 2021-2022. ”Nu s-a vrut, nu s-a putut, dar cu siguranţă avem nevoie de o soluţie cât se poate de repede pe acest palier”, a precizat Tanczos Barna.

”Impozitul pe venit trebuie să rămână în propoziţie de 100% la nivel local. Acest lucru trebuie continuat şi în 2026. Cu siguranţă, formulele din interior ne pot ajuta să facem economii şi la bugetul naţional, că se poate face acest lucru într-o formă de solidaritate. Anul trecut a fost primul an când şi Bucureştiul a contribuit la ridicarea celor cuvenituri mai mici. Acest fond de solidaritate ne-a ajutat foarte mult”, a subiniat Tanczos Barna.