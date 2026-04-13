Tánczos Barna: Stabilirea cooperării între noul guvern și maghiarii de peste graniță sunt inevitabile

Regândirea relațiilor și stabilirea cooperării între noul guvern și maghiarii de peste graniță sunt inevitabile, a afirmat luni vicepremierul Tánczos Barna, ca reacție la alegerile parlamentare din Ungaria câștigate de Peter Magyar, pe care l-a felicitat.

‘S-a încheiat o eră, Ungaria sărbătorește. (…) Câteva gânduri scurte în liniștea dimineții: Felicitări Partidului TISZA și Peter Magyar. Asa cum mulți oameni au prezis, soarele a răsărit și astăzi. Am ajuns într-o nouă eră, care este opusul celei anterioare în aproape orice. Politicieni începători versus zeci de ani de experiență, abordare opusă construcției relațiilor cu UE, alte valori. Reproiectare’, a scris reprezentantul UDMR pe Facebook.

El a adăugat că FIDESZ este din nou în opoziție, ceea ce ‘s-a mai întâmplat’, eșecul fiind urmat de ridicare și câștigarea alegerilor, chiar dacă a durat două cicluri.

‘Timpul va spune (? ) dacă acest eșec se va transforma. (…) După cum cunosc echipa, nu renunță. Candidații TISZA au obținut 87% succes în circumscripțiile individuale. Per total, o victorie de două treimi este o posibilitate, dar este și o responsabilitate uriașă pentru noul guvern. Regândirea relațiilor maghiare și stabilirea cooperării între noul guvern și maghiarii de peste graniță sunt inevitabile. Astăzi aceasta este o ecuație puțin cunoscută, dar nu de nerezolvat. Felicitări tuturor celor care simt că au câștigat ieri. Încurajez toți cunoscuții și prietenii mei care se simt dezamăgiți și deziluzionați, să se înveselească! 3,1 milioane de unguri au decis să schimbe direcția, 2,5 milioane ar fi continuat cu guvernul anterior. Asta e democrația. Soarele a răsărit din nou astăzi. Mâine vom avea o zi frumoasă de primăvară’, a transmis Tánczos Barna.