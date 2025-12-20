Tarifele reglementate aplicate de Transelectrica cresc cu peste 10%, de la 1 ianuarie 2026

Tariful reglementat aferent achiziției serviciilor de sistem pentru Transelectrica, aplicabil de la 1 ianuarie 2026, va fi de 14,70 lei/MWh, în creștere cu 14,93% față de cel perceput la 1 septembrie 2025, de 12,79 lei/MWh, potrivit unui raport al companiei, remis vineri Bursei de Valori București (BVB).

Majorarea tarifului a fost dispusă prin Ordinul ANRE nr. 73/2025 privind aprobarea tarifului pentru achiziția serviciilor de sistem pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica’, aplicabil de la 1 ianuarie 2026, publicat în Monitorul Oficial.

De asemenea, a fost publicat în Monitorul Oficial și Ordinul ANRE nr. 74/16.12.2025 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice și a prețului energiei electrice reactive, valabile de la 1 ianuarie 2026 precum și a valorilor planurilor de investiții pentru perioada a V-a de reglementare.

Astfel, tariful pentru serviciul de transport de introducere a energiei electrice în rețeaua electrică de transport, respectiv, după caz, în rețelele de distribuție a energiei electrice (TG) practicat de Transelectrica începând cu 1 ianuarie 2026 crește cu 10,33%, de la 3,29 lei/MWh – cât era la începutul acestui an – la 3,63 lei/MWh.

De asemenea, tariful pentru serviciul de transport pentru extragerea energiei electrice din rețele (TL) se va majora cu 10,35%, ajungând la 36,45 lei/MWh la 1 ianuarie 2026, de la 33,03 lei/MWh, cât era la 1 ianuarie 2025.

Potrivit documentului, tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

‘Prețul reglementat pentru energia electrică reactivă, practicat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice ‘Transelectrica’ SA, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, aprobat de ANRE, este 0,1821 lei/kVArh (nu include acciza și TVA). Prețul are la bază prețul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în rețeaua electrică de transport, de 607,03 lei/MWh, aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2025 pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice ‘Transelectrica’ SA’, se arată în raport.