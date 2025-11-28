TAROM lansează tarife speciale pentru zborurile interne, de Ziua Națională a României

TAROM lansează o ofertă dedicată Zilei Naționale a României, care include zboruri din și spre București, la prețuri începând cu 69 de euro, rezervările urmând să fie făcute între 28 noiembrie și 3 decembrie 2025, pentru călătorii care încep din 26 decembrie 2025, a anunțat vineri compania.

‘1 Decembrie este ziua în care ne amintim ce înseamnă să fim uniți, să fim aproape unii de alții și să purtăm România în suflet, oriunde ne-am afla. Cu această ocazie, TAROM oferă pasagerilor oportunitatea de a (re) descoperi frumusețea orașelor din România’, se menționează în comunicat.

Oferta dedicată Zilei Naționale include zboruri din/spre București către: Baia Mare, Oradea, Satu Mare, Suceava – de la 69 euro și Cluj-Napoca, Timișoara, Iași – de la 79 euro.

Potrivit sursei citate, rezervările pot fi efectuate între 28 noiembrie și 3 decembrie 2025, pentru călătorii care încep din 26 decembrie 2025.

Printre beneficiile menționate, compania menționează: taxele care sunt incluse, bagajele de mână de 8 kg și check-in gratuit.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înființată în anul 1954 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianței SkyTeam din 25 iunie 2010.

Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA).