TAROM reduce prețul biletelor pentru rutele interne, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie

Operatorul aerian național, TAROM, derulează în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie o campanie de reduceri dedicată destinațiilor interne, cu tarife ce pornesc de la 85 de euro dus-întors.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, transmis vineri AGERPRES, perioada de călătorie este 1 decembrie 2025 – 31 martie 2026 (data ultimului retur), iar rutele vizate sunt: București – Oradea, Suceava, Baia Mare, Satu Mare (preț bilet de 85 de euro, dus-întors), respectiv București – Cluj-Napoca, Iași, Timișoara (preț de 99 de euro, dus-întors).

Prețul biletului pentru călătoria dus-întors include toate taxele, un bagaj de mână de 8 kg și serviciul de check-in gratuit.

‘Fiecare destinație oferă o experiență distinctă, iar prin această campanie dorim să încurajăm mobilitatea în interiorul României și să oferim românilor oportunitatea de a călători mai des și mai confortabil, la tarife accesibile. România are multe de oferit, iar compania TAROM își propune să fie legătura dintre destinațiile care unesc cultura, tradiția și inovația din toate regiunile țării’, se arată în comunicat.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înființată în anul 1954 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianței SkyTeam din 25 iunie 2010.

TAROM deține o flotă de 14 aeronave și are în portofoliu 70 de destinații operate cu aeronave proprii sau deservite de către partenerii săi ‘code share’. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA).