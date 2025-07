Taxăm, tăiem, sperăm

Guvernul Bolojan s-a apucat serios de treabă! A livrat „Pachetul 1”, plin de creșteri de taxe și impozitele. În România totul va fi mai scump, se va trăi mai prost și companiile vor pierde la capitolul competitivitate. Clar, guvernarea nu a început cum ne-am fi dorit! Totuși, trebuie să recunoaștem că situația părea disperată, iar soluții erau puține. Când ai pe cap Comisia Europeană care îți urlă în urechi și agențiile de rating care se uită la tine chiorâș, e greu să faci altceva decât ți se cere.

Fără îndoială, alegerea măsurilor nu a fost o decizie inteligentă, dar e o decizie pentru supraviețuire. E ușor să găsești erori în noua politică economică și să vii cu argumente solide că direcția nu e cea mai bună. De exemplu, după noile măsuri luate la noi, Bulgaria pare Eldorado-ul investitorilor comparativ cu România: stabilitate macroeconomică, fiscalitate mult mai mică, birocrație mai puțină și, în curând, moneda euro. Cum vom reuși să compensăm toate acestea, vedem în anii ce urmează. Acum, că am mai luat o gură de aer și am câștigat ceva timp, avem măcar șansa să așteptăm și să sperăm că încep să apară reformele. Primele semnale par încurajatoare. Da, e o schimbare, deocamdată doar de discurs, dar contează: sectorul de stat trebuie să devină performant, inegalitățile din societate trebuie rezolvate, iar meritocrația trebuie valorizată. Da, partidele care sunt acum la putere sunt, într-o proporție mai mică sau mai mare, vinovate de situația disperată în care ne aflăm, nu avem nicio garanție că pot să schimbe și, mai ales, să se schimbe. Dar măcar acum au apărut politicieni care recunosc adevărul, iar cei care am avertizat că ne scufundăm nu ne mai simțim ca orchestra de pe Titanic.

În Income Magazine ați văzut, în ultimii doi ani și jumătate, o radiografie clară a economiei românești, fără exagerări și fără menajamente. Pensii majorate fără acoperire, explozia numărului de bugetari și a salariilor din sectorul public, creșterea fiscalității și inventarea de noi impozite care au pus lacătul pe multe afaceri cu potențial – despre toate am scris pe larg. Cu politicieni care aruncă banii publici ca la păcănele și cu decizii economice aberante, România se îndrepta cu viteză spre faliment. Realitatea de astăzi dovedește că nu a fost deloc vorba de pesimism. Și nu, nici acum nu e bine, dar măcar avem o speranță: planurile pentru următoarele pachete de măsuri.

Bolojan nu pare vreun magician al finanțelor și, deocamdată, el și echipa lui nici nu pot fi bănuiți că ar fi niște genii ale economiei. Mai mult, minuni bugetare nu au cum să apară peste noapte, iar multe dintre reformele vehiculate sunt contestabile. Totuși, noul guvern pleacă, de voie – de nevoie, de la o idee de bun-simț economic: nu poți să cheltuiești mai mult decât îți permiți!