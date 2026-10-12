Telefoane noi cu sistem de operare Android, vândute cu amenințări informatice preinstalate, avertizează experții

O nouă cercetare Bitdefender arată că unele telefoane noi ieftine cu sistem de operare Android sunt puse pe piață cu amenințări informatice preinstalate, ceea ce le permite atacatorilor să desfășoare fraude publicitare și să controleze terminalele de la distanță.

Potrivit unei cercetări date publicității luni, este vorba despre campania de amenințări informatice, botezată Midnight Mimosa, care afectează anumite telefoane Android cu preț redus, comercializate sub diferite mărci.

Astfel, programele periculoase sunt integrate în software-ul dispozitivelor înainte ca acestea să ajungă la cumpărători, iar în acest mod telefoanele pot fi compromise încă de la prima pornire, fără ca utilizatorii să instaleze aplicații sau să acceseze site-uri nesigure.

Investigația de specialitate a identificat amenințarea pe dispozitive care folosesc procesoare MediaTek, inclusiv pe unele telefoane comercializate sub denumiri care imită modele premium ale unor producători cunoscuți.

”Atacatorii pot instala și elimina aplicații fără acordul proprietarului, pot genera venituri prin afișări și click-uri frauduloase pe reclame și pot folosi conexiunea la internet a telefonului pentru a direcționa traficul altor persoane. Spre deosebire de atacurile uzuale asupra dispozitivelor mobile, în care utilizatorul este păcălit să descarce o aplicație periculoasă, Midnight Mimosa exploatează compromiterea software-ului instalat pe telefon înainte de comercializare. În aceste condiții, simpla evitare a aplicațiilor din surse necunoscute nu mai este suficientă pentru prevenirea infectării. Programul periculos este deghizat într-o componentă legitimă a sistemului Android și beneficiază de drepturi de acces extinse. Acest lucru îi permite să comunice cu servere controlate de atacatori, să primească instrucțiuni și să instaleze sau să elimine alte aplicații fără notificarea utilizatorului”, susțin experții în securitate cibernetică.

Aceștia atrag atenția asupra faptului că aplicațiile instalate ulterior pot imita programe obișnuite, precum cele pentru prognoza meteo, gestionarea fișierelor, notițe, blocarea accesului sau prelucrarea imaginilor și a textului. ‘În realitate, unele dintre acestea sunt folosite pentru a încărca reclame fără știrea utilizatorului și pentru a genera afișări sau clicuri fictive, din care atacatorii obțin venituri’, precizează sursa citată.

Cercetătorii au identificat, totodată, și componente care permit transformarea dispozitivelor compromise în servere intermediare de tip proxy, prin intermediul cărora persoane neautorizate pot direcționa trafic de Internet prin conexiunea telefonului afectat, fără știrea proprietarului.

”Telefoanele pot deveni astfel parte a unor rețele de dispozitive compromise, cunoscute sub denumirea de botnet, care pot fi utilizate pentru diverse activități informatice abuzive, inclusiv pentru susținerea unor atacuri distribuite de blocare a serviciilor online (…) Un element important al investigației îl reprezintă compromiterea lanțului de aprovizionare. Atunci când software-ul unui dispozitiv este dezvoltat, modificat sau distribuit de mai multe companii, identificarea etapei în care a fost introdus un program periculos poate fi dificilă. În cazul Midnight Mimosa, cercetătorii au confirmat prezența amenințării în software-ul dispozitivelor afectate, însă nu au stabilit cu certitudine în ce etapă a procesului de producție sau distribuție a fost introdusă. Mai mult, deoarece amenințarea este integrată în componentele sistemului de operare, eliminarea aplicațiilor suspecte sau revenirea la setările din fabrică nu garantează înlăturarea acesteia. Remedierea completă poate necesita înlocuirea software-ului de sistem cu o versiune sigură, furnizată de producător”, notează concluziile cercetării de specialitate.

Conform analizei, printre semnele care ar trebui să determine verificarea dispozitivului se află apariția unor aplicații necunoscute, afișarea neobișnuită a reclamelor, consumul excesiv al bateriei sau al datelor mobile, supraîncălzirea frecventă și modificările inexplicabile ale comportamentului telefonului. De asemenea, diferențele dintre denumirea modelului afișată în setările sistemului și informațiile prezentate la cumpărare pot reprezenta un motiv suplimentar de suspiciune.

”Aceste indicii nu confirmă automat prezența Midnight Mimosa și pot avea și alte cauze. Totuși, justifică verificarea dispozitivului cu o soluție de securitate informatică și, dacă este necesar, contactarea comerciantului sau a producătorului”, menționează specialiștii.

În acest context, experții în securitate cibernetică recomandă, printre altele: achiziționarea telefoanelor din surse de încredere; verificarea autenticității dispozitivului; actualizarea sistemului de operare și a aplicațiilor; verificarea aplicațiilor instalate și a certificării Google Play Protect; utilizarea unei soluții de securitate informatică de încredere; evitarea utilizării dispozitivelor suspecte pentru activități sensibile; contactarea comerciantului sau a producătorului în cazul confirmării compromiterii.

Investigația Midnight Mimosa a fost inițiată după ce tehnologiile Bitdefender de detectare a comportamentelor suspecte direct pe dispozitiv au identificat o componentă care se prezenta drept parte a sistemului Android, dar desfășura activități incompatibile cu funcționarea legitimă a acestuia.

Bitdefender descoperă sute de noi amenințări informatice în fiecare minut și validează zilnic 50 de miliarde de interogări privind amenințările. Compania a inovat constant în domenii precum antimalware, Internetul Lucrurilor, analiză comportamentală și inteligență artificială, iar tehnologiile sale sunt licențiate către peste 200 dintre cele mai cunoscute branduri de securitate din lume.