Tesla anunţă un nou model de conducere autonomă, Full Self-Driving, cu îmbunătăţiri majore: lansare posibilă luna viitoare

Elon Musk a anunţat miercuri, pe reţeaua socială X, că Tesla antrenează un nou model Full Self-Driving (FSD) cu îmbunătăţiri semnificative ale sistemului video şi o creştere substanţială a capacităţii de procesare, relatează CNBC.

”Tesla antrenează un nou model FSD cu aproximativ de 10 ori mai mulţi parametri şi o îmbunătăţire importantă a pierderii de compresie video. Probabil va fi gata pentru lansarea publică la sfârşitul lunii viitoare, dacă testele decurg bine”, a scris Musk.

FSD este un sistem de conducere parţial automatizat care permite vehiculului să se deplaseze cu un minim de intervenţie umană. Totuşi, şoferii trebuie să păstreze mâinile pe volan şi să fie pregătiţi să preia controlul în orice moment. FSD reprezintă un upgrade al sistemului Autopilot, deja disponibil în Europa şi China.

Noua versiune va folosi un model de inteligenţă artificială mult mai complex, cu un număr de parametri de aproximativ 10 ori mai mare decât cel actual, ceea ce sugerează o capacitate sporită de învăţare şi percepţie a mediului înconjurător.

Sistemul FSD este o componentă esenţială în strategia lui Musk pentru creşterea veniturilor Tesla şi avansul tehnologic al companiei, într-un peisaj competitiv dominat tot mai mult de producătorii chinezi de vehicule electrice.

Tesla a lansat în acest an şi un serviciu de robotaxi în Austin, Texas, ca parte a ambiţiilor sale autonome.

Cu toate acestea, atenţia pieţei rămâne concentrată asupra activităţii principale a companiei – vânzarea de automobile – care trece printr-o perioadă dificilă. În al doilea trimestru, Tesla a raportat o scădere de 16% a veniturilor din sectorul auto, iar vânzările din Europa au înregistrat de asemenea un declin accentuat.

Acţiunile Tesla au pierdut 23,55% din valoare de la începutul anului, declin amplificat şi de ruptura dintre Musk şi actuala administraţie de la Casa Albă.