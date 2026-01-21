Trump anunță că a „conturat un acord privind Groenlanda” cu șeful NATO, la Davos: Nu voi impune tarifele anunțate

Președintele Donald Trump a anunțat, miercuri, pe rețeaua socială Truth Social, că renunță la impunerea de tarife comerciale suplimentare împotriva a opt țări europene, așa cum amenințase anterior. Liderul american a spus că a ajuns la această concluzie în urma unei întâlniri „foarte productive” cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la care a fost conturat „cadrul unui viitor acord privind Groenlanda și, de fapt, întreaga regiune arctică.”

„În urma unei întâlniri foarte productive pe care am avut-o cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, am conturat cadrul unui viitor acord privind Groenlanda și, de fapt, întreaga regiune arctică. Această soluție, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate națiunile NATO.

Au loc discuții suplimentare referitoare la Golden Dome, în măsura în care acesta privește Groenlanda. Pe măsură ce discuțiile avansează, vor fi puse la dispoziție informații suplimentare.

Vicepreședintele JD Vance, Secretarul de Stat Marco Rubio, Trimisul Special Steve Witkoff și alte persoane, după caz, vor fi responsabili de negocieri — aceștia îmi vor raporta direct mie. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Trump pe Truth Social.

Donald Trump a anunțat, la data de 17 ianuarie, că-i va pedepsi cu tarife pe aliații săi europeni care au criticat dorința sa de a anexa Groenlanda și care încă se opun ocupării acestui teritoriu de către SUA. Trump a spus atunci că tarifele, care urmează să intre în vigoare pe 1 februarie, vor rămâne active „până când un acord se va agrea pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei de către SUA”.

Liderul american a nominalizat și țările care sunt ținta acestor taxe – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda. Tarifele impuse vor fi de zece la sută pentru toate bunurile care vin din Europa spre SUA.