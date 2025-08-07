Uber depăşeşte aşteptările privind veniturile şi anunţă un program de răscumpărare a acţiunilor de 20 miliarde dolari

Uber a raportat miercuri rezultatele financiare pentru al doilea trimestru, depăşind estimările privind veniturile şi anunţând autorizarea unui program de răscumpărare a acţiunilor în valoare de 20 de miliarde de dolari, transmite CNBC.

Veniturile totale ale companiei au crescut cu 18% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 12,65 miliarde dolari. Profitul net a fost de 1,36 miliarde dolari (63 cenţi/acţiune), în creştere de la 1,02 miliarde dolari (47 cenţi/acţiune) în 2023.

Uber a raportat un total de 3,3 miliarde de curse în trimestru (+18%), cu 180 de milioane de utilizatori activi lunar (+15%).

CEO-ul Dara Khosrowshahi a declarat pentru CNBC că nu observă semne de slăbiciune în comportamentul consumatorilor: ”Totul decurge constant, iar pentru Uber asta e o veste excelentă.”

Noutăţi şi iniţiative recente

Lansarea Senior Accounts, o versiune a aplicaţiei cu text şi pictograme mărite, care permite membrilor familiei să gestioneze cursele altora.

Testarea în SUA a unei opţiuni pentru femei care doresc să evite asocierea cu bărbaţi în timpul curselor, fie ca şoferi, fie ca pasageri.

În unele pieţe internaţionale, Uber Eats depăşeşte serviciul de ride-hailing în popularitate.

Inteligenţă artificială şi vehicule autonome

Uber se concentrează intens pe dezvoltarea AI în lumea fizică, extinzându-şi reţeaua de parteneri în mobilitate autonomă, livrări şi transport de marfă la 20 de companii. Serviciile autonome Uber sunt deja disponibile în 12 oraşe, în colaborare cu lideri precum Waymo (deţinut de Alphabet), Apollo Go, şi startup-uri precum May Mobility, Nuro şi Wayve.

Uber şi Waymo au lansat un serviciu comercial de robotaxi în Austin, Texas, în martie, înaintea Tesla, care a început testele cu robotaxiuri în iunie.

Competiţie cu Tesla

Tesla operează un program de robotaxi în Austin, cu o flotă limitată de Model Y şi un serviciu de ride-hailing cu şoferi umani în zona golfului San Francisco, în aşteptarea aprobărilor pentru lansarea robotaxiurilor în California.

”E minunat să vedem Tesla în piaţă. Concurează responsabil şi contribuie la siguranţa pe străzi,” a declarat Khosrowshahi, adăugând că această competiţie va accelera progresul în mobilitatea autonomă.

Uber şi-a extins recent parteneriatul cu Waymo şi în Atlanta.