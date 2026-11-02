Ucraina: Zelenski condiționează oprirea atacurilor asupra rafinăriilor ruse de furnizarea de rachete Patriot de către Washington

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara sa va opri atacurile asupra rafinăriilor ruse, așa cum cere omologul său american Donald Trump, dacă Washingtonul îi va furniza Kievului rachete interceptoare Patriot, informează luni AFP.

Confruntat cu o inflație alimentată în mare parte de creșterea prețului energiei provocată de conflictele din Iran și Ucraina, Trump le-a cerut Kievului și Moscovei să oprească atacurile reciproce asupra obiectivelor energetice.

Într-o intervenție la postul american de televiziune Fox News, Zelenski a indicat că a avut ”mai multe conversații” pe acest subiect cu președintele SUA și echipa sa.

”Am spus că nu putem răspunde atât timp cât Rusia ne atacă sectorul energetic și ne ucide populația”, a subliniat șeful statului ucrainean. ”Am transmis că, dacă vreți să nu atacăm rafinăriile ruse, atunci nu trebuie ca rușii să ne atace sistemul energetic. O altă opțiune: dați-ne rachete Patriot”, a continuat Volodimir Zelenski.

Acesta a adăugat că, dacă Washingtonul va furniza timp de 30 de zile aceste sisteme de apărare aeriană folosite pentru a intercepta drone și rachete ruse, Kievul își va opri atacurile contra rafinăriilor ruse pentru aceeași perioadă.

Administrația Trump a aprobat vineri vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina, a anunțat Departamentul de Stat american. Totuși, Volodimir Zelenski a avertizat că aceste livrări ar putea dura ani. Săptămâna trecută, el le-a sugerat aliaților americani și europeni că pot furniza Ucrainei rachete din propriile stocuri.