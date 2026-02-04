UE dorește un acord cu SUA asupra pământurilor rare

Oficiali europeni încep miercuri negocieri în SUA, cu speranța de a ajunge la un acord cu administrația președintelui american Donald Trump privind minereurile rare (pământurile rare), materii prime esențiale tehnologiilor avansate și industriei militare, relatează marți AFP.

Comisarul european pentru piața internă, Stephane Sejourne, va reprezenta UE în seria discuțiilor de acest fel organizate de secretarul de stat american Marco Rubio la Washington cu mai multe țări care încearcă să își reducă dependența față de China în aprovizionarea cu materii prime critice.

UE dorește în special să se coordoneze cu SUA pentru a evita o concurență agresivă în străinătate, cum ar fi de exemplu în Australia, o țară bogată în astfel de resurse.

Împreună cu SUA ”trebuie să ne asigurăm că nu concurăm pentru a obține aceleași resurse și, atunci când lucrăm la aceleași proiecte, să găsim modalități de a ne completa reciproc”, explică un oficial al Comisiei Europene.

Acesta din urmă speră o revenire la normalitate după criza transatlantică provocată de intenția președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda, insula arctică teritoriu autonom danez de asemenea bogată în pământuri rare.

Pentru aprovizionarea cu astfel de resurse UE dorește inițial semnarea unei declarații comune cu SUA, înaintea unui acord mai formal.

Blocul comunitar a învățat pe propria sa piele în timpul crizei provocate de pandemia COVID-19 cum dependența față de materiile prime critice importate din China i-ar putea bloca lanțurile de aprovizionare. De atunci, UE încearcă să găsească noi parteneri și a semnat deja acorduri cu Japonia, Australia și Canada.

Elementele de pământuri rare sunt minereuri metalice esențiale pentru numeroase sectoare ale economiei, în special industria auto, energiile regenerabile, tehnologiile digitale și apărarea. Acestea sunt utilizate la fabricarea de magneți puternici, catalizatori și componente electronice.

China, care concentrează majoritatea rezervelor mondiale de pământuri rare, domină nu numai extracția acestora, dar a dezvoltat și un cvasi-monopol asupra procesului de rafinare a lor. China controlează în acest mod furnizarea unor metale strategice, cum ar fi galiul, utilizat la fabricarea semiconductorilor.

UE se vede acum prinsă la mijloc între China, care și-a sporit restricțiile asupra exporturilor sale de pământuri rare, și SUA, care negociază intens acorduri bilaterale doar pentru a-și asigura propria aprovizionare.