UE solicită României să transpună complet Directiva privind eficiența energetică

Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de infringement, trimițând scrisori de punere în întârziere către 26 state membre, printre care și România, pentru că nu au comunicat transpunerea completă a Directivei UE 1791 din 2023 privind eficiența energetică, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Statele care au primit scrisori sunt: Belgia, Bulgaria, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Portugalia, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Suedia.

Directiva a fost adoptată în 2023 și statele membre trebuiau să notifice transpunerea ei până în 11 octombrie 2025, cu excepția unor dispoziții speciale, cum ar fi raportările, care au termene limită specifice.

Noile reglementări stabilesc obiectivul obligatoriu de a înregistra o reducere generală în UE a consumului final de energie de 11,7% până în 2030 (față de proiecțiile din 2020).

De asemenea, Directiva cere statelor membre UE să se asigure că sectorul public conduce prin exemplu, reducând propriul consum final de energie cu 1,9% în fiecare an (comparativ cu nivelul din 2021) și sunt renovate anual cel puțin 3% din clădirile publice.

Noile reglementări promovează de asemenea crearea unor ”ghișee unice operaționale” la nivel național, care sunt mecanisme prin care este oferită consiliere gratuită, orientări și sprijin practic pentru măsuri ce vizează renovările și eficiența energetică, făcând procesul mai ușor, în special pentru gospodăriile vulnerabile și pentru cei care trăiesc în clădirile cu cele mai slabe performanțe energetice.

Statele membre trebuie să se asigure că centrele de date raportează informațiile privind eficiența energetică. Directiva promovează serviciile de eficiența energetică, inclusiv prin companii specializate și soluții inovative de finanțare.

Până acum, doar Cehia a notificat transpunerea completă a Directivei până la termenul limită legal.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere către restul de 26 state membre. Acestea au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde, a finaliza transpunerea și a notifica măsurile lor către Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.