UE va sprijini 46 de proiecte suplimentare, dintre care două în România, în domeniul materiilor prime critice

Uniunea Europeană a anunțat vineri că va sprijini 46 de proiecte suplimentare privind extracția, rafinarea sau reciclarea pământurilor rare și a altor metale strategice, pentru a-și reduce dependența de China, care controlează în mare măsură aceste materii prime critice, informează AFP.

‘Supraviețuirea industriilor noastre trebuie să depindă de propriile noastre alegeri, de propriile noastre capacități și de propria noastră forță industrială’, a declarat vineri comisarul european pentru industrie, Stephane Sejourne.

În urmă cu un an, China a impus restricții asupra exporturilor sale care ‘aveau potențialul de a paraliza întregi lanțuri de producție’ în Europa, în special în sectoarele auto și al turbinelor eoliene, a reamintit Stephane Sejourne. Această situație a creat necesitatea ca Europa să își consolideze și să își diversifice lanțurile de aprovizionare prin dezvoltarea de proiecte pe propriul teritoriu.

Noile proiecte sunt situate în 16 țări (inclusiv două în România). Opt se concentrează pe minerit, 11 pe rafinare și 19 pe reciclare, în timp ce celelalte combină mai multe dintre aceste activități.

Cele două proiecte selectate în România sunt unul pe reciclare, dezvoltat de compania Eco Life Style, și unul pe procesare, dezvoltat de firma Verde Magnesium.

Aceste proiecte se adaugă celor 47 de proiecte din cadrul UE, plus 13 realizate în țări terțe, care au fost selectate anul trecut. România are trei proiecte majore selectate, la Gorj, Hunedoara și Bihor. Uniunea Europeană va finanța cu 615 milioane de euro aceste trei proiecte strategice destinate extragerii și procesării de grafit, magneziu și cupru.

Potrivit comisarului Stephane Sejourne, autoritățile publice europene au mobilizat deja două miliarde de euro în finanțare pentru a sprijini aceste inițiative. Deși implementarea lor este uneori considerată prea lentă, Sejourne a dat asigurări că 25 dintre primele proiecte selectate au finalizat studiile de impact asupra mediului și 17 au obținut autorizații de construire, datorită unei proceduri accelerate.

‘Se deschid mine, se construiesc fabrici, se semnează acorduri de finanțare și apar lanțuri valorice’, a declarat Stephane Sejourne, care intenționează să lanseze o nouă cerere de proiecte până la sfârșitul anului.