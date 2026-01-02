Un nou an cu mize mari pentru piața asigurărilor

Piața locală de asigurări a intrat într-o fază de maturizare accelerată, iar 2026 urmează să fie anul în care acest proces devine vizibil. Astfel, tranzacția recentă prin care Allianz-Țiriac preia Campion Grup nu este doar o premieră, ci reprezintă și un semnal al modului în care marile companii din sectorul asigurărilor se pregătesc pentru următoarea etapă de creștere.

O tranzacție în premieră pentru piața din România a avut loc recent, prin preluarea integrală a pachetului de părți sociale de către Allianz-Țiriac Asigurări a Campion Grup, companie care deține una dintre cele mai mari companii de brokeraj din asigurări. Tranzacția este neobișnuită la nivelul pieței locale, dar o practică relativ normală în piețele dezvoltate, și urmează să aducă noi oportunități de dezvoltare pentru ambele companii, consolidând poziția Allianz-Țiriac și deschizând noi perspective pentru Campion Broker, compania fanion a Campion Grup.

Fondată în 2007 de antreprenorul Octavian Tatomirescu, Campion Broker se situează pe locul șapte în clasamentul companiilor de brokeraj din piața locală și are o rețea de distribuție de aproximativ 2.000 de asistenți în brokeraj la nivel național. Potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Campion Broker avea o cotă de piață de 4,3% la finalul anului 2024, echivalentul a 693 milioane lei prime de asigurare intermediate.

Campion Grup este deținut în proporție de 51% de Octavian Tatomirescu și de fiul său, Fabian Tatomirescu, cu o participație de 49%. Tranzacția presupune doar o schimbare de acționariat în structura Campion Broker, dar finalizarea ei este condiționată de primirea aprobării ASF și Consiliului Concurenței.

Allianz-Țiriac și Campion Broker rămân două companii cu activități independente și diferite – asigurări, respectiv intermediere de asigurări. Brandul Campion, unul puternic la nivelul pieței de brokeraj în asigurări, va fi menținut. „Campion este un nume respectat în piața de asigurări și recunoscut pentru profesionalism. Am toată admirația pentru ceea ce Tavi și echipa sa au construit în ultimii 18 ani și sunt bucuros că au ales să-și continue povestea de succes alături de Allianz-Țiriac. Prin această tranzacție, Allianz-Țiriac își reconfirmă angajamentul față de piața românească de asigurări și investițiile în economia locală. Vom susține dezvoltarea Campion Broker cu sprijin financiar și acces la know-how-ul Allianz, susținând astfel dezvoltarea segmentului de asigurări facultative din România”, a declarat Virgil Șoncutean, Director General al Allianz-Țiriac Asigurări. Conducerea executivă a Campion Broker va rămâne neschimbată, iar Octavian Tatomirescu va continua să fie Directorul General al companiei.

„Campion Broker își consolidează poziția pe piața de asigurări prin parteneriatul strategic cu Allianz, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări din lume. Acest pas ne va aduce resurse semnificative și ne va permite accelerarea creșterii, în timp ce ne păstrăm independența”, a declarat Octavian Tatomirescu, Director General al Campion Broker.

Despăgubiri în creștere accelerată

Asigurătorii din România au achitat în primul semestru al acestui an pentru companiile și locuințele afectate de incendii și calamități naturale despăgubiri în valoare de 300 milioane lei, în creștere cu circa 63% față de aceeași perioadă a anului precedent. Din această sumă, 82,4 milioane lei au fost plătite exclusiv pentru acoperirea daunelor produse locuințelor afectate de diverse riscuri: incendii, explozii, inundații, în creștere cu 21% comparativ cu primele șase luni ale anului 2024. Dintre acestea, 79 de milioane lei au fost acordate în baza polițelor facultative de locuință, ceea ce evidențiază rolul esențial al acestora în oferirea unei protecții la valoarea reală a proprietăților și bunurilor asigurate.

România se confruntă din ce în ce mai des cu fenomene naturale extreme, dar și cu numeroase riscuri casnice care pot afecta integral o locuință. Astfel, reamintim faptul că, în fiecare zi a anului trecut, au fost achitate, în medie, 100 de dosare de daună – doar în baza asigurărilor pentru locuințe.

„Creșterea despăgubirilor confirmă faptul că riscurile care ne afectează sunt tot mai frecvente și mai severe. Toate aceste evoluții vin într-un context îngrijorător: doar 17% dintre locuințele din România sunt protejate complet, prin intermediul ambelor polițe (obligatorie + facultativă). Cu alte cuvinte, mai mult de 8 din 10 locuințe nu sunt suficient protejate în fața riscurilor – de la incendii și inundații, până la fenomene meteorologice extreme”, a declarat Alexandru Ciuncan, Președinte & Director General al UNSAR.

În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuințe care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PAD. Polițele facultative oferă un nivel de protecție extins, la valoarea reală a clădirii și/sau a bunurilor deținute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar și alte tipuri de riscuri, precum incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundații produse de avarii ale instalațiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecțiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc.

„Creșterea valorii despăgubirilor evidențiază atât impactul real al riscurilor asupra proprietăților din România, cât și diferența majoră pe care o face o asigurare corect aleasă. O asigurare facultativă este o investiție pentru a fi #sigurACASA alături de cei dragi”, a menționat Alina Bărbulescu, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Creșterea asigurărilor generale, ca și a celor de viață, este o evoluție așteptată și pentru 2026. În timp ce asigurările obligatorii auto (RCA) cresc în mod natural, prin majorarea numărului de autovehicule înmatriculate, cele de bunuri, proprietăti și de viață cresc doar ca urmare a înțelegerii asiguraților a importanței acestor asigurări.