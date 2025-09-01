Un număr record de 55,5 milioane de turiști străini au vizitat Spania în primele șapte luni

Spania a stabilit un nou record în ceea ce privește sosirile turiștilor internaționali, cu 55,5 milioane de sosiri în perioada ianuarie – iulie (+4,1%), care au cheltuit 76,074 miliarde de euro, de asemenea un nivel record, reprezentând o creștere de 7,2% în ritm anual, a anunțat luni Institutul Național de Statistică (INE), transmite EFE.

Numai în luna iulie, Spania a primit 11,02 milioane de turiști, cu 1,6% mai mult decât în luna iulie 2024 și cea mai mare cifră înregistrată până în prezent. Aceștia au cheltuit 16,452 miliarde de euro, o creștere de 6,1% în ritm anual, de asemenea, o cifră record pentru acea lună.

Aceste cifre vin după ce, în prima jumătate a anului, Spania a înregistrat recorduri istorice atât pentru numărul de turiști, cu 44,5 milioane, cât și pentru cheltuielile aferente acestora, cu 59,622 miliarde de euro.

Mai mult, 2025 este al doilea an consecutiv în care Spania a depășit 50 de milioane de turiști străini între ianuarie și iulie.

Principalele țări de origine în primele șapte luni au fost Regatul Unit (cu aproape 11 milioane, o creștere de 4,3%), Franța (cu peste 7,1 milioane, o creștere de 1,7%) și Germania (cu peste 6,9 milioane, o creștere de 1,6%).

Procentual, între ianuarie și iulie, cea mai mare creștere a fost înregistrată la turiștii din Portugalia, care au crescut cu 13,6%, iar belgienii au consemnat o scădere a sosirilor lor în Spania în această perioadă, cu 4,2%.

În iulie, Marea Britanie a fost din nou principala țară de origine, urmată de Franța și Germania.

În primele șapte luni ale anului 2025, principala destinație turistică din Spania a fost regiunea Catalonia (nord-est), cu 11,6 milioane de vizitatori străini, cu 1,1% mai mult decât în anul precedent, urmată de Insulele Canare, cu 9,1 milioane de turiști, și Insulele Baleare, care au primit 9 milioane de vizitatori, cu 3,2% mai mult.

Cheltuielile medii per turist au fost de 1.493 euro, în creștere cu 4,4%, iar cheltuielile zilnice au crescut cu 6,9%, ajungând la 210 euro.

În primele șapte luni ale anului, Marea Britanie a fost țara cu cele mai mari cheltuieli cumulate (17,6% din total), urmată de Germania (11,7%) și Franța (8,1%). Turiștii din aceste trei țări au fost, de asemenea, cei mai mari cheltuitori în iulie.

Turismul este unul dintre principalii motoare ai economiei spaniole, contribuind cu peste 13% la Produsul Intern Brut.