UniCredit Bank a încheiat fuziunea cu Alpha Bank România

UniCredit Bank a anunțat, luni, că a încheiat cu succes fuziunea cu Alpha Bank România, noua bancă având o cotă de piață de 11% – în funcție de activele totale, de 13% – raportat la totalul creditelor (cu UniCredit Consumer Financing), respectiv de 11% – după totalul depozitelor atrase de la clienți.

Potrivit unui comunicat de presă al băncii, transmis luni AGERPRES, UniCredit Bank are, în prezent, o rețea de aproximativ 300 de sucursale, în proximitate optimă față de clienți, asigurându-le accesul eficient la o gamă diversă de soluții financiare. De asemenea, clienții băncii pot folosi o rețea extinsă de 900 de bancomate în toată țara.

După fuziunea cu Alpha Bank România, în noua bancă lucrează peste 4.800 de angajați.

”Prin finalizarea fuziunii devenim o bancă mai puternică și mai bine poziționată pentru viitor. Ne-am bucurat că a existat o energie foarte bună între echipele noastre încă de la început și ne-am completat reciproc, reușind să devenim o singură bancă în numai nouă luni. Clienții Alpha Bank România, cărora le urez bun venit în UniCredit, se vor bucura de o experiență financiară îmbunătățită, o rețea extinsă de sucursale și bancomate, și tehnologie bancară de ultimă generație”, a declarat, în comunicatul citat, Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank.

UniCredit S.p.A. a achiziționat de la Alpha International Holdings S.M.S.A., subsidiară deținută 100% de către Alpha Services and Holdings S.A., un pachet de acțiuni reprezentând 90,1% din Alpha Bank România, pentru un preț compus din 9,9% din capitalul social al UniCredit România și circa 255 milioane de euro, în numerar.

Începând din data de 4 noiembrie 2024, Alpha Bank România este parte a Grupului UniCredit, iar fuziunea dintre cele două bănci a fost finalizată pe data de 15 august 2025.

”UniCredit Bank este parte a Grupului UniCredit, o Bancă Comercială Pan Europeană cu o ofertă unică de servicii în Italia, Germania, Austria, Europa Centrală și de Est.