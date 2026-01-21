UNWTO: Turismul internațional a atins un nivel record în 2025

Aproximativ 1,52 miliarde de turiști au călătorit în străinătate în 2025, un an record, conform unei estimări publicate marți de Organizația Mondială a Turismului (UNWTO), care a menționat în mod special o creștere puternică în Africa și Asia, informează AFP.

Potrivit acestei agenții ONU cu sediul la Madrid, numărul călătoriilor turistice internaționale a depășit anul trecut cu 4% cifra din 2024 (1,4 miliarde), generând venituri de 1.900 miliarde de dolari la nivel mondial, în creștere cu 5% față de anul precedent.

‘Cererea de călătorii a rămas ridicată pe tot parcursul anului 2025, în ciuda inflației ridicate în serviciile turistice și a incertitudinii legate de tensiunile geopolitice’, a declarat secretarul general al UNWTO, Shaikha Alnuwais, într-un comunicat.

În Europa, principala destinație turistică mondială – cu Franța și Spania în frunte – s-au înregistrat 793 de milioane de sosiri internaționale anul trecut, conform raportului anual al UNWTO, care precizează că au fost înregistrate creșteri de 4% față de 2024 și de 6% față de 2019, înainte de pandemia de Covid-19.

Numărul călătorilor internaționali a crescut semnificativ și în Africa (+8% față de anul precedent) și în Asia-Pacific (+6%).

Marocul, principala destinație africană, a primit anul trecut aproape 20 de milioane de turiști internaționali, o creștere de 14%, potrivit UNWTO, agenția responsabilă de promovarea turismului la nivel mondial.

De cealaltă parte a Atlanticului, Brazilia a înregistrat o creștere puternică de 37% în ritm anual, conform raportului.

‘Ne așteptăm ca această tendință pozitivă să continue în 2026, deoarece se preconizează că economia globală va rămâne stabilă’, a declarat Shaikha Alnuwais.

Publicarea raportului UNWTO are loc în contextul în care numeroși lideri mondiali se reunesc la Davos, Elveția, în mijlocul tensiunilor comerciale alimentate de președintele american Donald Trump.

În cele două Americi, creșterea turismului internațional a fost lentă anul trecut (+1%), ‘parțial din cauza rezultatelor slabe din Statele Unite’, unde administrația aplică politici care nu sunt favorabile turismului.