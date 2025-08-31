Urmează un nou val de scumpiri din toamnă. Mâncarea e prima pe listă. Avertismentul BNR

Toamna vine cu un nou val de scumpiri care îi va lovi direct în buzunar pe români. După majorarea taxelor impuse de Guvern, 6 din 10 manageri din comerț trag un semnal de alarmă: urmează trei luni de foc, cu creșteri de prețuri accelerate. De la alimente și detergenți, până la restaurante și facturi – nimic nu scapă de valul inflaționist. Oficialii Băncii Naționale se așteaptă ca în toamnă să atingem vârful scumpirilor din acest an, atunci când inflația va urca la 9%, o valoare de aproape patru ori mai mare decât ținta stabilită.

Inflația, taxa nevăzută, dar pe care o plătesc toți românii, se face tot mai resimțită în buzunare. În ultimul an cel mai mult s-au scumpit fructele, în medie cu 40%, în timp ce legumele și carnea au avut creșteri de prețuri între 5 și 11%. Pe lista scumpirilor s-au regăsit și laptele sau uleiul care au acum prețuri mai mari la raft cu 10%, arată datele oficiale.

Cămara românilor în această toamnă nu va fi la fel de bogată ca în alți ani, iar scumpirile nu se opresc aici. Șase din zece manageri estimează creșteri de prețuri în următoarele trei luni. Mâncarea va fi prima lovită de scumpiri, mai ales că producătorii și procesatorii se confruntă deja cu costuri ridicate din cauza facturilor la energie și a motorinei, care s-a scumpit după majorarea accizelor.

Mariana Jelea – producător: La energie plăteam 1000 lei, acum plătim 2.200. Și la carburant e o scumpire de 30%. Vom crește prețurile cu 10-15% cât putem să creștem…

La o viață mai scumpă se așteaptă chiar și oficialii de la BNR care estimează o inflație de 8,8% pentru finalul acestui an. Vârful va fi atins în toamnă când inflația va urca la 9,2%. Asta înseamnă că la un salariu de 3.000 de lei, oamenii vor pierde aproape 300 de lei din puterea de cumpărare. Iar la un venit mai mare, de 5.000 de lei, pierderea va fi aproape 460 de lei.