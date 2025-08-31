Vacanțele pe litoral devin mai accesibile pe final de august

Vacanțele pe litoralul românesc devin mai accesibile, iar spre finalul lunii august, turiștii pot beneficia de tarife reduse și de oferte speciale, care includ frecvent demipensiune, acces gratuit la plajă privată sau pachete cu nopți bonus, relevă o analiză realizată de platforma de rezervări hoteliere Travelminit.ro.

‘Datele noastre arată că, după jumătatea lunii august, prețurile scad cu până la 10-20% față de perioada de vârf. În plus, numeroase unități de cazare atrag turiștii prin beneficii extra – de la mese incluse și acces la facilități de agrement, până la promoții last-minute. Este o perioadă ideală pentru cei care doresc să se bucure de mare la un preț mai convenabil’, susțin reprezentanții Travelminit.ro.

În această perioadă, turiștii pot găsi pachete atractive pe litoral. În Mamaia, tarifele pentru o cameră dublă la un hotel de 3 stele cu mic dejun inclus pornesc de la 280 de lei pe noapte, însă există și opțiuni la 189 de lei pentru o persoană fără servicii de masă sau de la 230 de lei cu mic dejun inclus. Pentru cei care doresc un nivel superior de confort, cel mai accesibil tarif la un hotel de 4 stele din Mamaia este de 392 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus.

Și Eforie Nord oferă variante avantajoase, unde o cameră dublă pornește de la 250 de lei pe noapte cu demipensiune. Tot aici, un sejur la un hotel de 3 stele costă de la 190 de lei pe noapte fără servicii de masă sau de la 317 lei cu mic dejun inclus, în timp ce un resort foarte popular de 4 stele are tarife de 562 de lei pe noapte cu mic dejun inclus. În stațiunile Eforie Sud și Venus, turiștii pot găsi cele mai ieftine tarife la hoteluri de 2 stele, de maximum 190 de lei pe persoană pe noapte. În Costinești, prețurile pornesc de la 220 de lei pe noapte la pensiuni și vile, ceea ce face stațiunea ideală pentru tineri și grupuri, iar în Neptun-Olimp tarifele încep de la 300 de lei pe noapte la hoteluri de 4 stele, care includ acces la plajă privată și facilități de wellness.

Deși sezonul estival se apropie de final, litoralul rămâne una dintre cele mai populare alegeri pentru români. În topul rezervărilor se află stațiunile Mamaia, Eforie Nord, Costinești și Neptun-Olimp, unde, pe lângă tarifele mai accesibile, hotelierii propun și pachete speciale dedicate familiilor și grupurilor de prieteni.