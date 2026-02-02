Vânzările BYD scad pentru a cincea lună consecutiv, pe fondul concurenţei dure şi al incertitudinilor externe

Vânzările producătorului chinez de vehicule electrice BYD au scăzut cu 30,1% în ianuarie, comparativ cu anul trecut, marcând a cincea lună consecutivă de declin, arată documentele depuse la bursă, citate de Reuters.

Compania a vândut 210.051 vehicule la nivel global luna trecută, dintre care 100.482 vehicule electrice şi hibride au fost exportate. Producţia BYD a scăzut cu 29,1%, prelungind tendinţa descendentă începută în iulie anul trecut.

Pe piaţa internă, BYD a lansat recent versiuni modernizate ale unor modele hibride plug-in cu baterii de autonomie extinsă, pentru a creşte atractivitatea acestor modele accesibile. Totuşi, vânzările de hibride, care reprezintă peste jumătate din totalul vânzărilor BYD, au scăzut cu 28,5% în ianuarie, după un declin de 7,9% în 2025.

Pentru 2026, BYD şi-a stabilit un obiectiv de 1,3 milioane vehicule exportate, o creştere de 24% faţă de 2025, dar sub ţinta anterioară de până la 1,6 milioane menţionată într-o întâlnire cu Citi în noiembrie. Compania nu a explicat oficial motivul reducerii ţintei.

Extinderea globală continuă totuşi: noua fabrică BYD din Ungaria urmează să devină operaţională anul acesta, alăturându-se capacităţilor din Brazilia şi Thailanda, iar uzine de asamblare sunt planificate în Indonezia şi Turcia.

Creşterea de 150,7% a vânzărilor externe în 2025 a permis BYD să depăşească Tesla ca cel mai mare vânzător global de vehicule electrice, compensând presiunea intensă de pe piaţa internă, în special din partea rivalilor Geely şi Leapmotor.

BYD a reuşit la limită să atingă obiectivul redus de 4,6 milioane vehicule vândute la nivel global în 2025, dar nu a anunţat încă ţinta pentru 2026.

Piaţa auto chineză, cea mai mare din lume, se îndreaptă către un an dificil, în condiţiile în care guvernul reduce subvenţiile pentru casarea şi înlocuirea modelelor ieftine, o lovitură pentru producătorii precum BYD, care mizează pe segmentul accesibil.