Google lansează noi cipuri pentru AI

Gigantul american Google a lansat o nouă generaţie de cipuri TPU dedicate inteligenţei artificiale, generaţie care aduce şi o schimbare de strategie.

A opta generaţie de cipuri TPU aduce specializarea acestora. În locul unui singur cip, care să realizeze toate sarcinile posibile, vor exista două cipuri.

Primul dintre acestea, TPU 8t, este dedicat antrenării modelelor de inteligenţă artificială. Al doilea se numeşte TPU 8i şi este specializat în rularea soluţiilor de AI.

Conform companiei, TPU 8t este de 2,8 ori mai performant decât procesorul unic al seriei anterioare la acelaşi nivel de preţ. Cipul pentru rularea AI-ului ar trebui să aducă un spor de performanţă de 80%.

Fiecare nou cip de AI foloseşte 384MB de memorie SRAM. Numărul mare de memorii cumpărate de companii precum Google şi Nvidia face care ca stocurile de memorii pentru celelalte industrii să fie foarte redus.

În mod evident, Google încearcă să concureze cu liderul detaşat al acestei pieţe, Nvidia, care este aşteptat să lanseze cipurile Groq 3 LPU.

Pe de altă parte, Google nu oferă nicio comparaţie între noile sale cipuri şi cele vândute de Nvidia în ceea ce priveşte performanţa, semn că există un decalaj în favoarea cipurilor Nvidia.