Vasile (LAPAR): Agricultura este un bun strategic național; fără fermieri puternici, nu poate exista dezvoltare durabilă

Agricultura României rămâne coloana vertebrală a economiei naționale și a stabilității sociale, în ciuda unui context dificil, marcat de presiuni economice, schimbări climatice și instabilitate geopolitică, susține președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, Nicu Vasile.

”La final de an, agricultura României rămâne, ca de fiecare dată, coloana vertebrală a economiei naționale și a stabilității sociale, în ciuda unui context dificil, marcat de presiuni economice, schimbări climatice, instabilitate geopolitică și politici europene adesea insuficient adaptate realităților din teren. Anul care se încheie a fost unul al rezistenței și al responsabilității. Fermierii români au continuat să producă hrană pentru populație, să mențină viața economică a satului românesc și să susțină securitatea alimentară a României și a Uniunii Europene, chiar și atunci când costurile au crescut, iar predictibilitatea a scăzut”, a transmis președintele LAPAR, într-un comunicat.

Acesta a precizat că agricultura este un ”bun strategic național”, iar fără fermieri puternici, nu poate exista nici dezvoltare durabilă.

”Agricultura nu este doar un sector economic. Este un bun strategic național, o expresie a suveranității, a muncii și a continuității acestui popor. Fără fermieri puternici, nu poate exista nici dezvoltare durabilă, nici echilibru social, nici viitor pentru mediul rural”, a precizat Vasile.

În acest context, LAPAR a susținut și va susține în continuare: tratamentul echitabil al fermierilor români în cadrul politicilor europene; recunoașterea rolului strategic al agriculturii în economie și securitate alimentară; investițiile în producție, procesare și depozitare, pentru a adăuga valoare în România; dialogul real cu autoritățile, bazat pe date, studii de impact și soluții aplicabile.

”Privim spre anul viitor cu responsabilitate, dar și cu determinare. Avem nevoie de politici coerente, de stabilitate legislativă, de finanțare predictibilă și de o viziune națională care să pună agricultura în centrul dezvoltării României. În numele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, transmit respectul și recunoștința mea tuturor fermierilor, celor care muncesc pământul indiferent de condiții, care investesc, care cred în viitorul agriculturii românești și care duc mai departe tradiția, performanța și responsabilitatea față de această țară”, a adăugat șeful LAPAR, în comunicatul citat.