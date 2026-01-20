Veniturile OpenAI au depăşit 20 de miliarde de dolari în 2025, pe fondul unei expansiuni rapide a capacităţii de calcul

OpenAI a anunţat că veniturile sale au depăşit pragul de 20 de miliarde de dolari în 2025, o creştere spectaculoasă faţă de cele 6 miliarde de dolari înregistrate în 2024, potrivit unei postări publicate de directorul financiar Sarah Friar. Evoluţia, a subliniat aceasta, este strâns legată de extinderea masivă a infrastructurii de calcul a companiei, relatează Reuters.

Friar a precizat că OpenAI şi-a majorat capacitatea de procesare la 1,9 gigawaţi în 2025, faţă de 0,6 GW în 2024, ceea ce a susţinut utilizarea în creştere accelerată a produselor companiei. Numărul utilizatorilor activi zilnic şi săptămânal continuă să atingă maxime istorice, a spus CFO-ul.

Compania, susţinută de Microsoft, a anunţat săptămâna trecută că va începe afişarea de reclame în ChatGPT pentru un segment de utilizatori din Statele Unite, în cadrul unui efort mai amplu de a genera venituri pentru acoperirea costurilor ridicate ale dezvoltării modelelor avansate de inteligenţă artificială.

Într-un articol separat, Axios a relatat luni că responsabilul pentru politici publice al OpenAI, Chris Lehane, a declarat că firma este ”pe drumul cel bun” pentru lansarea primului său dispozitiv în a doua jumătate a anului 2026.

Friar a descris platforma OpenAI drept un ecosistem ce acoperă text, imagini, voce, cod şi API-uri, iar următoarea etapă va pune accentul pe agenţi şi pe automatizarea fluxurilor de lucru, sisteme care funcţionează continuu, păstrează contextul în timp şi pot acţiona autonom prin diverse instrumente.

Pentru 2026, compania va prioritiza ”adoptarea practică” a tehnologiilor sale, cu accent pe domenii precum sănătatea, ştiinţa şi mediul enterprise, a spus Friar.

Ea a adăugat că OpenAI menţine o structură financiară ”suplă”, bazată pe parteneriate în locul investiţiilor directe în infrastructură, contracte flexibile şi diversificarea furnizorilor de hardware din lanţul său operaţional.