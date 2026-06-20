Veștea anunță că nu candidează la șefia PNL: Nu girez acest simulacru

Premierul desemnat Adrian Veștea anunță că nu va candida, la Congresul de duminică, pentru șefia partidului, pentru că nu vrea să gireze ”acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”.

Totodată, el spune că ia în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a Congresului de duminică, după votul de învestitură.

”Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului. De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocupare este ca România să fie guvernată. Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui Congres după votul de învestitură”, a scris premierul desemnat Adrian Veștea, pe pagina sa de Facebook.

Candidaturile pentru președinția PNL, care va fi decisă la Congresul extraordinar convocat pentru duminică, pot fi depuse până sâmbătă, la ora 17:00.

Adrian Veștea își anunțase joi intenția de a candida la șefia PNL, dar a cerut organizarea Congresului pe 28 iunie.