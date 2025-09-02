Vladimir Putin declară că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE

Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Moscova nu s-a opus niciodată potențialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană și că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securității atât a Rusiei, cât și a Ucrainei, informează Reuters.

Vorbind în China în timpul unei vizite, Putin a susținut că afirmațiile liderilor europeni conform cărora Rusia va ataca într-o zi mai adânc în Europa sunt ‘isterie’ și ‘povești de groază’.

‘În ceea ce privește planurile agresive ale Rusiei față de Europa, vreau să subliniez încă o dată că acestea sunt o absurditate completă și nu au absolut nicio bază’, a insistat Putin la începutul întâlnirii de la Beijing, transmisă în direct la televiziunea rusă, relatează EFE.

Putin i-a acuzat pe europeni, pe care i-a numit ‘specialiști în filme de groază’, că încearcă în mod continuu să stârnească ‘isterie pe seama faptului că Rusia ar plănui să atace Europa’.

‘Cred că pentru o persoană înțeleaptă, aceasta este o provocare clară sau (un caz de) incompetență totală (…) Rusia nu a avut niciodată, nu are și nu va avea niciodată dorința de a ataca pe cineva’, a afirmat el.

În privința invadării Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, Putin a afirmat că Rusia a fost forțată să reacționeze la ceea ce a numit încercarea Occidentului, cu ajutorul alianței militare NATO, de ‘a absorbi practic întregul spațiu postsovietic’, care include Ucraina, având în vedere implicațiile de securitate pentru Moscova. ‘A trebuit să reacționăm’, a susținut președintele rus. Putin a subliniat că, pentru Rusia, aderarea Ucrainei la NATO este ‘inadmisibilă’.

‘În ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE, nu ne-am opus niciodată la aceasta’, i-a spus Putin prim-ministrului slovac Robert Fico, în timpul unor convorbiri în China. ‘În ceea ce privește NATO, aceasta este o altă problemă’, a adăugat el.

‘Securitatea’ Rusiei nu ar trebui să fie compromisă de un acord de pace cu Ucraina, a continuat el. Ucraina solicită garanții de securitate pentru a descuraja Moscova de la o nouă invazie, amintește AFP.

‘Este decizia Ucrainei cum să își asigure securitatea’, a declarat Putin. ‘Dar securitatea sa (…) nu poate fi asigurată în detrimentul celei a altor țări, inclusiv a Rusiei’, a subliniat el.

Putin a amintit că a discutat despre securitatea Ucrainei la summitul său din 15 august din Alaska cu președintele american Donald Trump.

‘Există opțiuni pentru asigurarea securității Ucrainei în cazul încheierii conflictului’, a declarat Putin. ‘Și mi se pare că există o oportunitate de a găsi un consens aici’, a insistat el.

În fine, Putin a mai declarat că a apreciat ‘foarte mult’ diplomația ‘independentă’ a Slovaciei, la întâlnirea sa cu premierul slovac Robert Fico, cunoscut pentru poziția sa prorusă.

‘Apreciem foarte mult politica externă independentă pe care o urmați dumneavoastră și echipa dumneavoastră’, a declarat Putin.

În calitate de membru al UE, Slovacia este puternic dependentă de gazul rus, iar Fico a criticat în repetate rânduri sprijinul acordat de Bruxelles Ucrainei de la începutul invaziei Rusiei din 2022, amintește AFP.

La rândul său, Fico, i-a cerut marți președintelui rus Vladimir Putin să transmită un mesaj liderilor europeni înainte de reuniunea pe care premierul slovac o va avea vineri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

‘Pot să transmit mesajul dumneavoastră colegilor mei (din Uniunea Europeană)?’, l-a întrebat Fico pe liderul de la Kremlin.

Prim-ministrul slovac, singurul lider al UE prezent la parada programată pentru miercuri la Beijing, și-a exprimat convingerea că, după întâlnirea de marți, liderii europeni îl vor suna pentru a-l întreba ce i-a spus Putin.

‘Mă vor suna și mă vor întreba: Ce ți-a spus Putin? Ar fi bine dacă am putea face schimb de opinii pe această temă’, a insistat Fico.

Premierul slovac a afirmat că nu înțelege anumite decizii ale UE privind războiul din Ucraina și că este hotărât să continue cooperarea dintre Bratislava și Moscova.

‘Uniunea Europeană este incapabilă să reacționeze la mișcările globale’, a spus el, adăugând că țara sa va vota împotriva planului european de abandonare a hidrocarburilor rusești înainte de 2027.

În același timp, Fico a salutat recentul summit dintre liderii Rusiei și SUA din Alaska, care a reprezentat, în opinia sa, ‘un mare pas înainte’.

Referitor la viitoarea sa întâlnire cu Zelenski, premierul slovac a dat asigurări că va discuta, în special, atacurile asupra infrastructurii petroliere efectuate de forțele ucrainene.

‘Reacționăm ferm la aceste atacuri’, a spus politicianul slovac.

Livrările de gaze ruse către Slovacia prin conducta TurkStream cresc treptat și se apropie de 4 miliarde de metri cubi, a mai spus în acest context Fico, care i-a mulțumit lui Putin ‘pentru livrările sigure și regulate de gaze pe care le primim prin TurkStream’.

Premierul slovac a vorbit, de asemenea, cu Putin despre planurile țării sale de a aproba aderarea Ucrainei la UE.

‘În ceea ce privește aderarea la UE, suntem pregătiți să cooperăm cu Ucraina’, a declarat el, adăugând că Kievul trebuie să îndeplinească mai întâi o serie de cerințe.

În același timp, Fico a subliniat că Slovacia, în calitate de stat membru al NATO, se opune aderării Ucrainei la acest bloc.

‘Subliniez ceea ce am spus de la început: Ucraina nu poate fi membru NATO’, i-a repetat Fico lui Putin.