Vola.ro: Preţurile biletelor de avion au scăzut în această perioadă cu 14% faţă de anul trecut

În perioada 14-17 august, în vacanţa de Sfânta Maria, turiştii români aleg în continuare marile oraşe europene, mizând pe destinaţii clasice şi oferte avantajoase. Preţul mediu al unui bilet de avion este de 164 de euro, în scădere cu 14% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, arată datele agenţiei de turism online Vola.ro, care precizează că românii îşi planifică vacanţa de Sfânta Maria cu o atenţie sporită asupra cheltuielilor. Destinaţii precum Manchester, Roma, Viena, Milano, Nuremberg, Memmingen sau Cracovia pot fi vizitate cu mai puţin de 60 de euro dus-întors.

”În contextul măsurilor bugetare şi al creşterii TVA, românii îşi planifică vacanţa de Sfânta Maria cu o atenţie sporită asupra cheltuielilor, analizând din timp ofertele şi comparând opţiunile pentru a găsi cel mai bun raport calitate-preţ. Datele INS arată că, în ciuda scumpirilor din ultimele luni, tarifele pentru transportul aerian au scăzut cu 9,75% în intervalul iulie 2024 – iulie 2025, ceea ce face ca zborurile să fie mai accesibile. Astfel, în perioada 14-17 august, turiştii aleg în continuare marile oraşe europene, mizând pe destinaţii clasice şi oferte avantajoase”, arată agenţia de turism.

Chiar şi în plin sezon, există opţiuni accesibile de zbor, cum ar fi Manchester, Roma, Viena, Milano, Nuremberg, Memmingen sau Cracovia, oraşe care pot fi vizitate cu mai puţin de 60 de euro dus-întors.

Conform datelor furnizate de Vola, o treime dintre rezervări sunt planificate, în medie, cu 30-60 de zile înainte de plecare, ceea ce confirmă o tendinţă clară de organizare din timp pentru mini-vacanţa de 15 august.

Pentru această mini-vacanţă, cele mai căutate oraşe sunt Paris, Roma, Milano, Bruxelles şi Londra, deja cunoscute drept destinaţii perfecte pentru city break-uri. De altfel, în ceea ce priveşte ţările, preferinţele rămân constante, cu Italia, Spania, Germania, Franţa şi Grecia în frunte.

”Este o perioadă în care românii aleg cu precădere locuri în care ştiu la ce să se aştepte, fie că este vorba de cultură, gastronomie sau infrastructură turistică”, spun reprezentanţii companiei.

Preţul mediu al unui bilet de avion este de 164 de euro, în scădere cu 14% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024. Pentru turiştii cu un buget redus, există alternative accesibile de zbor cum ar fi Manchester, Roma, Viena, Milano, Nuremberg, Memmingen sau Cracovia la preţuri sub 60 de euro dus-întors.

”Totodată, se observă o reducere semnificativă în cererea pentru servicii suplimentare. În comparaţie cu anul precedent, solicitările pentru bagajele de mână au scăzut cu 6%, iar cele pentru bagajele de cală cu 18%”, adaugă ei.

Vola este lider de piaţă în România, compania având o prezenţă puternică şi în Polonia, Bulgaria şi Moldova. Compania a fost înfiinţată în 2007. În 2024, Resource Partners, unul dintre cei mai mari manageri regionali de fonduri de tip private equity din Europa Centrală şi de Est achiziţionează o participaţie de 80% din capitalul grupului ITH din care face parte Vola.