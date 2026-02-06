Volkswagen a vândut anul trecut mai multe vehicule electrice decât Tesla

Volkswagen a depășit anul trecut Tesla în privința vânzărilor de mașini complet electrice în Europa, conform datelor firmei de consultanță JATO Dynamics publicate joi, o nouă lovitură pentru producătorul auto american, după ce grupul chinez BYD a devenit cel mai mare producător mondial de vehicule electrice (EV) în 2025, transmite Reuters.

JATO a anunțat că vânzările mărcii Volkswagen de vehicule electrice pe baterii (BEV) în Europa au crescut cu 56% în 2025, comparativ cu 2024, datorită succesului noului model ID.7.

Înmatriculările Tesla, pe de altă parte, au scăzut cu 27% anul trecut.

Anul trecut, Volkswagen a vândut 274.278 BEV pe piața europeană, în timp ce Tesla a vândut 236.357 unități, arată datele JATO.

Tesla s-a confruntat atât cu sporirea concurenței din partea producătorilor auto tradiționali din Europa cât și din partea rivalilor China. Problemele Tesla cu competitorii au fost agravate de politicile lui Elon Musk, care l-a ajutat pe Donald Trump să câștige alegerile prezidențiale din SUA și a salutat partidele de extremă dreapta din Europa, ceea ce a declanșat reacții negative din partea consumatorilor.

În 2025, vehicule electrice ‘au făcut un pas înainte semnificativ’ în Europa, a precizat JATO Dynamics, înmatriculările de vehicule electrice pe baterii au urcat în ritm anual cu 29%. Per ansamblu, înmatriculările de automobile au urcat cu doar 2,3% în 2025.

Sunt incluse datele din 28 de țări europene, inclusiv Norvegia, Elveția și Marea Britanie, dar excluzând Bulgaria și Malta.