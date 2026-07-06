Von der Leyen: Atacurile rusești asupra Kievului arată că Ucraina are ‘nevoie urgentă’ de apărare antiaeriană

Ultimele bombardamente rusești asupra Kievului arată că Ucraina are ‘nevoie urgentă’ de apărare antiaeriană, a declarat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează AFP și Reuters.

‘Noaptea trecută, regimul rus a lansat din nou fără discernământ atacuri aeriene împotriva civililor, vizând capitala cu peste 400 de drone și rachete. Ucraina are nevoie urgentă de mai multă apărare antiaeriană. Vom discuta despre asta săptămâna aceasta la Ankara, la summitul NATO’, a scris Von der Leyen pe X.

‘Vom continua să creștem presiunea până când Rusia va pune capăt vărsării de sânge’, a adăugat ea.

Rachete și drone rusești au lovit Kievul luni dimineață, provocând moartea a cel puțin 11 persoane și avariind grav blocuri de locuințe, un nou atac lansat de forțele Moscovei la doar câteva zile după cele mai sângeroase bombardamente care au vizat capitala Ucrainei în acest an.

Atacul a avut loc înaintea unui summit NATO care se desfășoară săptămâna aceasta în Turcia, în cadrul căruia președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuții privind încheierea războiului, început după lansarea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

Echipele de salvare scot locuitorii din clădirile distruse de atacurile din timpul nopții asupra capitalei, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko, într-o postare pe Telegram.

Kliciko a declarat că numărul morților în capitală a crescut la 11, în timp ce 46 de persoane au fost rănite.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a folosit 68 de rachete, inclusiv 23 de rachete balistice și șase rachete supersonice și hipersonice, precum și 351 de drone. Unitățile forțelor aeriene ucrainene au doborât sau neutralizat 37 de rachete și 326 de drone, însă niciuna dintre rachetele balistice sau rachetele supersonice și hipersonice.

Ucraina a declarat în repetate rânduri că îi lipsesc interceptoare pentru sistemul său de apărare Patriot, singura armă eficientă pentru a doborî proiectilele balistice.