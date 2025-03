Warner Bros Discovery estimează dublarea profiturilor din streaming şi stabileşte un obiectiv de 150 de milioane de utilizatori până în 2026

Warner Bros Discovery a anunţat că se aşteaptă la o dublare a profiturilor din streaming în acest an şi a stabilit un obiectiv ambiţios, de a ajunge la cel puţin 150 de milioane de abonaţi până în 2026, profitând de extinderea globală a platformei Max şi de controlul strict al costurilor.

Acţiunile companiei au crescut în timpul tranzacţiilor cu peste 10%, investitorii ignorând pierderile surprinzătoare din trimestrul al patrulea, cauzate de declinul continuu al afacerii tradiţionale de televiziune şi de scăderea vânzărilor de publicitate.

Rezultatele sunt primele după ce Warner Bros Discovery a decis în decembrie să separe afacerea de televiziune prin cablu de operaţiunile de streaming şi de studiourile de producţie, pregătind terenul pentru o posibilă vânzare sau separare a diviziei de televiziune. Potrivit CEO-ului David Zaslav, această mişcare va permite companiei să profite de ”oportunităţile mai ample de pe piaţă”.

Atenţia s-a mutat astfel pe segmentul de streaming, care include Max şi Discovery+.

Warner Bros Discovery plănuieşte lansarea serviciului Max în Australia la sfârşitul lunii martie, iar extinderea în Germania, Italia şi Marea Britanie este programată pentru anul viitor. Anul trecut, platforma Max a fost lansată în peste 70 de ţări din Europa şi Asia.

Datorită expansiunii globale şi a unui conţinut atractiv, precum primul sezon al serialului ”Dune: Prophecy”, compania a adăugat 6,4 milioane de abonaţi în trimestrul al patrulea, depăşind estimările analiştilor de 4,9 milioane de noi utilizatori.

În prezent, Warner Bros Discovery are aproape 117 milioane de abonaţi, mult sub liderul industriei Netflix, care are 302 milioane, şi sub Disney+, cu 124,6 milioane de utilizatori.

Deşi compania nu a oferit un obiectiv pentru acest an, estimarea pentru 2026 depăşeşte aşteptările analiştilor de 135,8 milioane de abonaţi.

Compania a subliniat că ”expansiunea globală mai are un potenţial semnificativ” deoarece Max nu este încă disponibil în peste 40% din piaţa globală adresabilă. De asemenea, Warner Bros Discovery intenţionează să reducă partajarea parolelor, ceea ce ar putea contribui la o creştere a numărului de abonaţi în anul următor.

Compania estimează că divizia de streaming va înregistra un profit ajustat EBITDA de aproximativ 1,3 miliarde de dolari în 2025, comparativ cu 677 de milioane de dolari în anul precedent. În trimestrul al patrulea, divizia a raportat un EBITDA ajustat de 409 milioane de dolari, depăşind aşteptările de 289,1 milioane de dolari. Veniturile din streaming au crescut cu 5%.

În schimb, segmentul reţelelor TV, care include CNN, Discovery Channel şi Animal Planet, a înregistrat o scădere a veniturilor cu 5%, iar vânzările de publicitate au scăzut cu 17% din cauza evitării televiziunii prin cablu de către agenţiile de publicitate.

Divizia de studiouri a înregistrat o creştere a veniturilor cu 15%, beneficiind de taxe mai mari pentru licenţele de conţinut, după ce impactul grevelor din 2023 ale scenariştilor şi actorilor de la Hollywood a scăzut.

Veniturile totale ale companiei au fost de 10,03 miliarde de dolari, sub estimările de 10,19 miliarde de dolari, iar pierderea pe acţiune a fost de 20 de cenţi, contrar aşteptărilor analiştilor care prognozau un profit de 1 cent pe acţiune.