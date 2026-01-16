Wolt anunță un update major al aplicației

Wolt, platforma de comerț local care conectează utilizatorii cu restaurantele și magazinele preferate din orașele lor, anunță lansarea unui update global major al aplicației. Acesta a fost conceput pentru a face experiența de comandă mai rapidă, mai intuitivă și mai relevantă pentru nevoile de zi cu zi.
Noua versiune marchează următorul pas în evoluția Wolt, de la livrările clasice din restaurante la o platformă cu mai multe opțiuni și o gamă variată de produse: de la alimente, la articole farmaceutice, de îngrijire personală, gadgeturi și multe altele.
De altfel, peste 20% dintre comenzi provin acum din categoriile non-restaurante, o pondere în continuă creștere, care semnalează atât extinderea în zona de comerț local, cât și tendința utilizatorilor de a apela tot mai des la Wolt pentru cumpărăturile zilnice.
„Am actualizat aplicația Wolt pentru a se potrivi perfect modului în care oamenii trăiesc astăzi – trecând firesc de la comanda din restaurantul favorit, la cumpărături alimentare și retail. Acest update își propune să simplifice viața utilizatorilor, ajutându-i să găsească ușor ce au nevoie și să descopere tot ceea ce orașul lor are de oferit, precum și să sprijine comerțul local. Iar toate acestea se întâmplă într-un singur loc”, a declarat Julia Niemann, Director Product Management, Consumer Product.
O aplicație mai clară, mai rapidă și mai apropiată de utilizatori
Update-ul introduce un design modernizat și mai aerisit, cu animații fluide și o navigare mai intuitivă, care ajută utilizatorii să găsească mai repede ceea ce caută și să finalizeze comenzile în mai puțini pași. Structura a fost regândită pentru a pune mai mult accent pe descoperire, recomandări relevante și acces rapid la categoriile folosite frecvent.
Un element-cheie este butonul de acțiune rapidă (quick action button), care permite accesarea mai facilă a unor funcții importante ale aplicației, fără a întrerupe experiența de navigare.
Funcția de căutare universală permite identificarea instantanee a produselor dorite și afișarea tuturor opțiunilor relevante într-un singur loc – de la produse din supermarketuri și magazine specializate, până la preparate din restaurante. Astfel, aplicația oferă o experiență coerentă și eficientă, fără a fi nevoie să se navigheze între mai multe secțiuni sau magazine. În plus, noul mod de navigare este centrat pe produs, permițând compararea ofertelor de la mai mulți comercianți într-un singur flux. Experiența este similară unei plimbări printr-un mall, direct pe telefon, și îi ajută pe utilizatori să ia decizii mai rapide și mai informate.
Recomandări mai inteligente și o experiență perfect personalizată
Update-ul aduce și îmbunătățiri semnificative în zona de personalizare. Aplicația folosește mai eficient preferințele și comportamentul utilizatorilor pentru a afișa recomandări mai relevante – fie că este vorba despre restaurante, magazine sau tipuri de produse comandate recurent.
Beneficii clare pentru comercianți și parteneri locali
Pentru comercianți, noua versiune aduce mai multă vizibilitate și oportunități de a ajunge la clienți mai devreme în procesul de decizie. Funcțiile actualizate ajută magazinele să genereze mai multă interacțiune și vânzări. În același timp, designul aplicației permite extinderea în noi categorii și produse.
În ultimul deceniu, Wolt a evoluat de la un startup de livrare din restaurante la o platformă tehnologică de comerț local, care a procesat peste 700 de milioane de comenzi în mai mult de 30 de țări și a generat peste 15 miliarde de euro în vânzări pentru comercianții locali.
Acest update face parte din strategia mai amplă a Wolt de a construi o platformă care să sprijine orașele, afacerile locale și comunitățile din care fac parte clienții săi. Prin investiții constante în tehnologie și experiența de utilizare, Wolt își propune să devină un partener de încredere atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți. Aplicația actualizată va fi disponibilă în România începând cu 16 ianuarie, urmând să fie accesibilă treptat tuturor utilizatorilor prin actualizarea din App Store și Google Play.