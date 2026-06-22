Zeci de mii de oameni au participat la Flight Festival 2026. Alfred Simonis: „Nu este un festival doar despre muzică”

Duminică a fost ultima zi a Flight Festival. Zeci de mii de vizitatori au luat parte la ediția care, pe lângă concerte și muzică, este menită să promoveze turismul, educația, inovația și gastronomia locală a județului Timiș. Pe scena festivalului au urcat artiști renumiți precum Delia, Smiley și Theo Rose, care au făcut un spectacol pe cinste. Este prima ediție în care Consiliul Județean este partener.

Flight Festival este un eveniment care înseamnă mai mult decât concerte și distracție. Prin intermediul său, oamenii au șansa să descopere cele mai importante atracții turistice și culturale ale județului Timiș.

„Este minunat, am fost și anul trecut și bineînțeles că așteptările sunt exact pe măsură. Este minunat ținând cont că pentru Timișoara este un eveniment foarte, foarte important. Deci la cât mai multe”, a declarat o participantă pentru Antena 3 CNN.

„Așteptăm spre 100.000 de oameni în cele 3 zile să participe la acest festival. Care nu e un festival în care se vorbește doar despre muzică sau nu este doar despre muzică, pentru că asta e diferența între acest festival și multe altele. Aici se găsesc și oameni în vârstă, găsești foarte mulți tineri, foarte mulți copii care au locuri dedicate lor.

E vorba de gastronomie, de tradiții. Suntem pe amplasamentul Muzeului Satului Bănățean, unde sunt toate exponatele din Muzeul Satului Bănățean, deci îmbinăm multiculturalitate, gastronomie împreună cu tradiții într-un festival cu muzică spectaculoasă. Este singurul festival în care suntem parteneri și pregătim surprize”, a declarat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

„Suntem la cea de-a 8-a ediție și festivalul chiar a crescut an de an foarte frumos aici, la Timișoara. Și anul acesta vorbim despre un zbor infinit. Endless Flight este tematica acestui an pentru că festivalul a ajuns la o maturitate în care poate să facă o promisiune pentru viitor că el va rămâne pentru comunitate și va dezvolta acest concept de edutament, educație și entertainment pentru că nu este doar despre distracție. Flight are componentă de teatru, de film, de artă”, a declarat Anca Iacob, director creativ Flight Festival.

Există, de asemenea, un spațiu dedicat producătorilor locali, organizat sub umbrela Banat Regiune Gastronomică Europeană 2028.

„Producătorii locali nu vin aici doar să-și vândă marfa. Eu le spun fetelor mele cu care lucrez în hub de etnie romă, nu vrem să vindem cercei, vrem ca fetele să se îndrăgostească de bijuteriile noastre și să nu se mai desprindă. Artizanii din seara asta de la Flight sunt oameni care își dedică viața să creeze lucruri sustenabile și extrem de bine făcute din dragul artei. Noi am câștigat și un premiu „World Food Gift Challenge 2026”, pe Europa, premiul 3 cu un cuțit din esență de nuc, pe regiune gastronomică”, a declarat Rebecca Samuelson, cofondatorul Asociației Seeds of Kenois.

Ediția de anul acesta și-a propus să transforme festivalul într-o experiență unică care îmbină muzica, arta, educația, tehnologia și gastronomia.