Shein a trebuit să-şi reafirme rădăcinile chineze pentru a reuşi să se listeze la bursă

Shein va debuta marţi la bursa din Hong Kong, după ce tentativele de listare la New York şi Londra au eşuat, iar retailerul de modă online a fost nevoit să-şi schimbe strategia şi să-şi consolideze relaţiile cu autorităţile de la Beijing, transmite Reuters.

Compania, care şi-a mutat sediul central în Singapore la sfârşitul lui 2021 şi s-a prezentat ani la rând drept un grup global, nu a reuşit să obţină aprobările necesare din partea autorităţilor chineze pentru listările planificate în SUA şi Marea Britanie.

După ce s-a orientat către Hong Kong, fondatorul Sky Xu s-a implicat personal în relaţia cu autorităţile şi cu instituţiile pieţei de capital din China, potrivit unor surse apropiate discuţiilor.

În februarie, Xu, care apare rar în public, a participat la un forum de afaceri în Guangdong, centrul reţelei de producţie a Shein, unde a promis investiţii de 1,5 miliarde de dolari şi dezvoltarea în continuare a lanţului de aprovizionare al companiei în provincie. Cu câteva luni înainte, Shein inaugurase şi un centru de cercetare şi dezvoltare la Nanjing, oraşul în care compania a fost fondată în 2012.

Aceste angajamente au contribuit la convingerea autorităţilor că Shein rămâne, în esenţă, o companie chineză şi au ajutat-o să obţină aprobarea pentru IPO-ul din Hong Kong, potrivit surselor Reuters.

De la companie ”globală” la campion naţional

Autorităţile din Guangdong au promovat la Beijing contribuţia Shein la economia chineză, prezentând compania drept un angajator important şi un creator de locuri de muncă într-un moment în care China se confruntă cu creşterea şomajului.

Shein a subliniat şi faptul că nu îşi vinde produsele foarte ieftine în China şi, prin urmare, nu contribuie la competiţia agresivă dintre platformele locale de comerţ electronic, pe care autorităţile încearcă să o limiteze. În schimb, compania a argumentat că afacerile sale externe aduc valută în economia chineză.

Schimbarea de strategie este semnificativă. Timp de aproximativ patru ani, Shein a încercat să se prezinte ca un grup internaţional, dezvoltând proiecte de producţie în Brazilia şi Turcia şi discutând despre posibile investiţii în fabrici din Europa şi Marea Britanie.

În 2024, fostul preşedinte executiv Donald Tang afirmase chiar că valorile companiei sunt americane, declaraţii care, potrivit surselor Reuters, au iritat autorităţile chineze.

În prospectul pentru listarea din Hong Kong, imaginea este diferită: Shein descrie acum China drept centrul sistemului său global de logistică şi distribuţie şi precizează că aproape 80% dintre angajaţii săi se află în China continentală.

Presiunile din Occident au schimbat şi poziţia Beijingului

În paralel, perspectivele Shein în SUA şi Europa s-au deteriorat. În Statele Unite, parlamentarii au cerut verificări privind utilizarea muncii forţate în lanţul de aprovizionare, acuzaţii respinse de China, iar codul furnizorilor Shein interzice munca forţată.

În Europa, retailerii au acuzat compania de concurenţă neloială, iar autorităţile au investigat produse ilegale comercializate pe platformă.

Eliminarea în SUA a facilităţii vamale ”de minimis” pentru coletele de comerţ electronic cu valoare sub 800 de dolari, urmată de introducerea unor taxe pentru coletele ieftine în Uniunea Europeană, a afectat modelul care alimentase expansiunea rapidă a Shein.

Presiunile occidentale au contribuit, potrivit unei alte surse Reuters, şi la schimbarea perspectivei Beijingului, care vede acum Shein mai degrabă ca pe un campion naţional ce merită sprijinit într-un mediu extern tot mai ostil.

Shein urmează să atragă aproximativ 1,7 miliarde de dolari prin listarea din Hong Kong, la o evaluare de numai 26,5 miliarde de dolari, puţin peste un sfert din valoarea pe care compania o avea în 2022