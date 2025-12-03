AI poate eficientiza procesele fiscale, însă nu poate înlocui expertiza umană

Modelele de inteligență artificială pot accelera procesele fiscale prin extracția și structurarea datelor din documente sau monitorizarea modificărilor legislative, însă nu pot prelua responsabilitatea fiscală, atrag atenția reprezentanții companiei de consultanță PwC România.

‘De la modele generative la clasificare automată a tranzacțiilor, Inteligența Artificială (AI) aduce beneficii clare: procese mai rapide, mai precise și o reducere semnificativă a efortului manual. Totuși, uneori între entuziasm și implementările reale există o diferență importantă – iar companiile care o înțeleg pot obține un avantaj competitiv major. În procesele fiscale, entuziasmul privind utilizarea AI este rezultatul evoluției rapide a modelelor lingvistice de mari dimensiuni (LLM), unde vedem o creștere accelerată a chat-urilor și soluțiilor bazate pe inteligență artificială, în timp ce presiunea de automatizare a proceselor este din ce în ce mai mare odată cu digitalizarea raportărilor fiscale și nevoia de procesare a unor volume semnificative de date’, se menționează într-o analiză PwC.

Conform sursei citate, inteligența artificială poate accelera și susține aceste procese, însă este important de menționat că nu poate compensa lipsa de date, a informațiilor corecte și coerente sau a proceselor standardizate.

‘Sunt situații în care, chiar și în prezența datelor, AI nu funcționează încă în fiscalitate. Ne referim la determinarea tratamentului fiscal în situații complexe, analiza fiscală 100% autonomă sau interpretarea legislației fiscale’, se mai precizează în document.

Pe de altă parte, sunt multe scenarii în care AI poate fi folosită cu succes, precizează specialiștii PwC România.

‘Doar pentru a oferi câteva exemple, ne uităm la soluții bazate pe AI care ne pot ajuta în extracția și structurarea datelor din documente (facturi, contracte, declarații), generarea unor variante preliminare de documente (minute întâlniri, comparații între documente, sugestii de modificări în rapoarte și contracte raportat la legislație), asistenți AI pentru întrebări din procedurile și regulamente interne, identificare modificări legislative în mod facil și chiar reconciliere fiscală și identificarea anomaliilor. Aceste soluții există deja și pot fi personalizate pe specificul nevoilor fiecărei societăți. Cu siguranță, modelele lingvistice de mari dimensiuni sunt puternice, iar AI ne poate ajuta în eficientizarea activităților zilnice și a proceselor repetitive sau consumatoare de timp, însă nu poate prelua responsabilitatea fiscală. Factorul uman rămâne esențial.’, susțin consultanții PwC.

Prin urmare, oricât de vaste ar fi volumele de date corecte și standardizate la dispoziția noastră sau oricât de elaborat ar fi promptul folosit, nu trebuie să pierdem din vedere importanța supervizării umane, arată sursa citată. Acest aspect devine cu atât mai crucial atunci când ne referim la domeniul fiscalității, unde experiența profesionistului este, de multe ori, cheia unor decizii corecte și responsabile. Tehnologia este un aliat puternic, dar controlul și validarea finală trebuie să rămână în mâinile experților, se mai arată în document.

‘Pentru a dezvolta și implementa cu succes soluții bazate pe inteligență artificială trebuie, în primul rând, să identificăm acele situații în care ne poate ajuta, să ne asigurăm că avem disponibile datele relevante și, nu în ultimul rând, că implementăm un cadru robust de control prin implicarea experților umani, asigurând astfel nu doar acuratețea și relevanța rezultatelor generate de AI, ci și respectarea rigorilor fiscale. Inteligența artificială nu este magie – este un instrument, iar atunci când este folosit corect, poate transforma departamentele de taxe, aducând eficiență, consistență și capacitatea de a face față cerințelor digitale din ce în ce mai complexe’, se mai precizează în raport.