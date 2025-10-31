Amazon depăşeşte aşteptările privind creşterea diviziei cloud, în timp ce segmentul de retail rămâne sub presiune; creştere de 10% a acţiunilor

Amazon.com a raportat joi rezultate trimestriale peste aşteptări pentru divizia sa de servicii cloud, Amazon Web Services (AWS), care a compensat încetinirea activităţii din comerţul electronic, afectată de scăderea încrederii consumatorilor şi de incertitudinile legate de comerţul global. Acţiunile companiei au crescut cu peste 10% în tranzacţiile de după închiderea pieţei, transmite Reuters.

Veniturile AWS au urcat cu 20% în trimestrul al treilea, depăşind estimările analiştilor care anticipau o creştere de aproximativ 18%. Segmentul cloud, care reprezintă doar 15% din veniturile totale ale grupului, generează totuşi aproape 60% din profitul operaţional al Amazon, consolidându-şi rolul de motor financiar al companiei.

Pentru trimestrul al patrulea, Amazon estimează venituri între 206 şi 213 miliarde de dolari, uşor sub media aşteptărilor de pe Wall Street, de 208,1 miliarde.

Compania a precizat că activitatea de retail se pregăteşte pentru sezonul de sărbători, însă rămâne vulnerabilă la slăbirea consumului şi la incertitudinile din comerţul internaţional.

Rezultatele AWS vin după creşteri spectaculoase raportate miercuri de Microsoft Azure şi Google Cloud, confirmând trendul de expansiune accelerată a serviciilor cloud alimentate de investiţiile masive în inteligenţă artificială.

Marile companii de tehnologie, Amazon, Microsoft, Alphabet şi Meta, au anunţat majorări semnificative ale bugetelor de capital pentru dezvoltarea de centre de date şi cipuri AI, în contextul cererii globale tot mai puternice pentru infrastructură digitală avansată.