Amazon lansează oficial Alexa+, disponibil acum pentru toţi utilizatorii din SUA

Amazon a anunţat miercuri că noul său asistent vocal bazat pe inteligenţă artificială, Alexa+, devine disponibil pentru toţi utilizatorii din Statele Unite, după aproape un an de la lansarea în regim de acces anticipat, relatează CNBC.

Noua versiune, susţinută de tehnologii generative similare unor platforme precum OpenAI (creatorii ChatGPT), Google şi Anthropic, permite procesarea mai multor solicitări simultan şi poate acţiona ca ”un agent” care execută sarcini complexe, de la programarea unui reparator la comandarea unui Uber.

Amazon va începe să taxeze accesul la Alexa+ cu 19,99 dolari pe lună. Serviciul rămâne gratuit pentru abonaţii Amazon Prime şi este disponibil pentru testare gratuită, cu limitări de utilizare, prin site-ul şi aplicaţia dedicate Alexa+.

Compania afirmă că zeci de milioane de utilizatori folosesc deja versiunea îmbunătăţită. Potrivit lui Daniel Rausch, vicepreşedinte al diviziilor Alexa şi Echo, interacţiunile utilizatorilor au crescut de ”două până la trei ori” faţă de nivelurile anterioare, o tendinţă considerată un indicator al succesului platformei.

În ultimele săptămâni, Amazon a început să actualizeze automat unii membri Prime la Alexa+, ceea ce a generat nemulţumiri în rândul utilizatorilor care preferau versiunea clasică. Compania susţine că revenirea la versiunea anterioară este posibilă printr-o comandă vocală.

Alexa+ joacă un rol important în strategia Amazon de a-şi moderniza asistentul vocal lansat în 2014, într-o piaţă tot mai competitivă, dominată acum de chatboturi avansate şi de interacţiuni text-voce realizate de pe smartphone sau direct din browser.