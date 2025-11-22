ANAF: Contribuabilii pot contribui cu propuneri la proiectul de ordin privind Declarația Unică 212 precompletată

Contribuabilii pot contribui cu propuneri la proiectul de ordin privind Declarația Unică 212 precompletată până pe data de 29 noiembrie, potrivit unui comunicat de presă al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

‘ANAF a publicat săptămâna aceasta, în secțiunea Transparență decizională de pe www.anaf.ro, proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii de precompletare, verificare și transmitere a formularului 212 ‘Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice’. Acesta stabilește cum va funcționa întreaga procedură privind forma precompletată a Declarației Unice. Astfel, începând cu perioada de declarare a veniturilor aferente anului 2025, ANAF va pune la dispoziția contribuabililor Declarația Unică deja precompletată cu informațiile existente în baza de date: veniturile realizate și impozitul pe venit datorat, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și cuantumul contribuțiilor datorate, pentru anul de realizare a venitului, conform informațiilor disponibile în bazele de date. (potrivit art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.128/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și măsuri specifice pentru digitalizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative)’, se arată în comunicat.

Potrivit ANAF, persoanele fizice vor trebui doar să verifice, să completeze, dacă este nevoie, și să depună declarația.

Declarația Unică precompletată va fi pusă la dispoziția contribuabililor online, în format electronic, atunci când contribuabilul accesează formularul prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) sau în format fizic, la cerere la sediul ANAF, pentru persoanele care nu sunt înrolate în SPV.

ANAF menționează că va pune aceste date la dispoziția contribuabililor cel târziu până la data de 31 martie a anului următor celui în care s-au realizat veniturile. După verificare, contribuabilii trebuie să depună Declarația Unică până la data de 25 mai 2026.

Persoanele care trebuie să depună Declarația Unică sunt persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură.

‘ANAF invită contribuabilii să transmită eventuale sugestii, observații și propuneri cu privire la proiectul de ordin în termen de 10 zile de la data publicării, conform prevederilor Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Astfel, toți cei interesați pot trimite sugestii sau observații cu privire la proiectul de ordin până la data de 29 noiembrie a.c. Propunerile pot fi transmise în scris, în atenția Serviciului comunicare, relații publice și mass – media – cu mențiunea ‘Conform Legii nr.52/2003’, se menționează în comunicat.