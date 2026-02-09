ANAF: Evaziune fiscală de peste 12 milioane lei la un operator din Giurgiu, activ în exploatarea agregatelor minerale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a finalizat, în februarie, verificările la un operator din județul Giurgiu, activ în extracția și comercializarea agregatelor minerale, constatând un prejudiciu de 12,466 milioane de lei, rezultat din neplata impozitului pe profit și TVA, după ce societatea a exploatat ilegal peste 500.000 mc de agregate minerale în perioada 2022-2024.

‘Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat în luna februarie o serie de verificări la un operator economic din județul Giurgiu, activ în extracția și comercializarea agregatelor minerale, constatând astfel sustragerea de la plata impozitului pe profit și TVA în valoare totală de 12.466.395 lei. Controlul a vizat activități desfășurate de societatea comercială în cauză în perioada 2022-2025, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății, precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor datorate exploatării fără permis’, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, inspectorii ANAF Antifraudă au verificat operatorul economic care desfășura activități de extracție a pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului, precum și producția și comercializarea de agregate minerale (balast, nisip, pietriș) în județul Giurgiu.

Astfel, cercetările au evidențiat că, în perioada august 2022 – mai 2024, operatorul economic a exploatat și comercializat 500.692 mc de agregate minerale (echivalentul a 811.121 tone) fără înregistrarea acestora în evidența contabilă. Din vânzarea acestor agregate, societatea a obținut venituri totale de 32,4 milioane lei, fără declararea sumelor, prejudiciind bugetul de stat cu 11,3 milioane lei, reprezentând 6,1 milioane lei TVA de plată și 5,18 milioane lei impozit pe profit.

În luna aprilie 2025, aceeași societate a înstrăinat două imobile din patrimoniu fără a declara și achita impozitul pe profit și TVA aferente, în sumă totală de 1,12 milioane lei (670.741 lei impozit pe profit și 453.423 lei TVA).

De asemenea, inspectorii Antifraudă au constatat că operatorul economic a exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din 17 iunie 2023.

Astfel, au fost luate măsuri pentru recuperarea redevenței aferente cantității exploatate (500.692 mc), estimate la 1,4 milioane lei.

‘Pentru recuperarea prejudiciului, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând societății verificate. În acest context, ANAF reafirmă importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază determinarea instituției în combaterea evaziunii fiscale și în asigurarea echității fiscale pentru toți contribuabilii’, se mai arată în comunicat.