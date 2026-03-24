ANAF lansează pe 30 martie platforma eLicitatiiANAF, dedicată publicității și vânzării bunurilor sechestrate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), împreună cu Ministerul Finanțelor, va lansa platforma digitală eLicitatiiANAF pentru publicitatea și vânzarea bunurilor sechestrate atât în materie penală, cât și în materie fiscală și a celor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Potrivit unui comunicat al ANAF, platforma este dedicată publicității și vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitație.

‘Platforma este dezvoltată în cadrul procesului de modernizare și digitalizare a administrației fiscale și este realizată cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Noua platformă, disponibilă începând cu data de 30 martie 2026, facilitează accesul publicului la informații despre bunurile care urmează să fie valorificate online’, se arată în document.

Până în prezent, valorificarea acestor bunuri se realiza prin licitații publice organizate la sediul organelor fiscale, ceea ce oferea doar posibilitatea participării în format fizic.

‘Prin lansarea platformei eLicitațiiANAF facem un pas important în direcția modernizării și digitalizării administrației fiscale, în sensul posibilității participării la procedura de valorificare a bunurilor ce fac obiectul executării silite și al valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de către ANAF, prin mijloace electronice. Ne dorim să oferim tuturor persoanelor interesate de achiziționarea acestor bunuri accesul facil, în condiții egale, într-un sistem online, dinamic, rapid și eficient’, a declarat președintele ANAF, Adrian Nica, citat în comunicat.

Platforma eLicitațiiANAF poate fi accesată la adresa elicitatii.anaf.ro. Orice persoană poate vizualiza bunurile disponibile pe platformă chiar și fără a deține un cont SPV, însă pentru participarea la licitație este necesara deschiderea unui cont în SPV.

Platforma eLicitațiiANAF este structurată în două secțiuni principale: ‘Publicitate bunuri’ și ‘Licitație bunuri’.

În secțiunea ‘Publicitate bunuri’, bunurile sunt promovate pentru o perioadă de 30 de zile, în scopul informării publicului și al asigurării unei vizibilități extinse. În această perioadă, persoanele interesate pot consulta informațiile disponibile și pot solicita programarea unei vizionări.

‘Prin intermediul platformei se valorifica atât bunuri mobile, cât și imobile’, precizează reprezentanții ANAF.

Vizionarea bunurilor se realizează la datele stabilite, în prezența funcționarilor publici desemnați, cu atribuții în domeniu, anterior înscrierii la procedura de licitație.

La expirarea perioadei de publicitate bunurile sunt automat trecute în secțiunea de licitație. Licitația se desfășoară în format online pe o perioada de 5 zile, 7 zile sau 10 zile, în funcție de valoarea bunului, interval în care persoanele interesate se pot înscrie la licitație, pot achita taxa de participare la licitație și pot depune oferte.

În cazul depunerii unei oferte mai mari, ceilalți ofertanți sunt notificați automat și pot transmite noi oferte.

Pasul de licitare este cuprins între 5% și 15% din prețul inițial de pornire, prețul de pornire, la prima licitație, fiind suma stabilită în raportul de evaluare. Dacă în ultimele 15 minute ale perioadei de licitație se depune o ofertă, se va aplica timp suplimentar pentru a permite licitarea suplimentară.

La finalul licitației, ofertantul cu cea mai mare ofertă este declarat câștigător, în conformitate cu prevederilor legale.

În cazul bunurilor sechestrate, adjudecatarul are posibilitatea de a achita prețul integral sau în rate.

‘În termen de cel mult 5 zile de la finalizarea licitației, taxa de participare sau sumele indisponibilizate se vor restitui persoanelor care nu au fost declarați adjudecatari sau celor înscriși la licitații, ulterior anulate’, se menționează în comunicat.

Pentru achiziționarea bunurilor licitate, platforma eLicitațiiANAF pune la dispoziție următoarele modalități de plată: plata online prin card bancar – suma se blochează în contul ofertantului pentru taxa de participare sau se virează integral pentru prețul de adjudecare; decontare bancară – inclusiv prin internet banking, home banking, mobile banking sau alte metode la distanță – plata este considerată efectuată în momentul debitării contului plătitorului, mandat poștal – data poștei este considerata momentul plății, iar mmandatele trimise electronic sunt validate prin sistemul Trezoreriei.

Potrivit ANAF, bunurile valorificate prin intermediul platformei provin din mai multe surse legale, respectiv din executări silite pentru recuperarea obligațiilor fiscale neachitate, precum și din măsuri dispuse în materie penala, în baza hotărârilor judecătorești sau intrate, potrivit legii în proprietatea statului. Din punct de vedere juridic, acestea pot fi încadrate în doua categorii principale: bunuri sechestrate și bunuri confiscate, valorificate prin proceduri de vânzare forțată, în condițiile legii.