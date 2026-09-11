ANSVSA pregătește mecanismele pentru facilitarea exporturilor românești de lactate în China

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) face demersuri pentru simplificarea procedurilor și accelerarea formalităților necesare exportului de lapte și produse lactate românești pe piața chineză, în baza protocoalelor sanitar-veterinare semnate în luna martie.

Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a desfășurat la sediul instituției o întâlnire de lucru cu atașații economici ai României în Republica Populară Chineză desemnați pentru regiunile strategice Beijing și Shanghai, în vederea stabilirii mecanismelor operative necesare extinderii schimburilor comerciale bilaterale.

La această reuniune tehnică a fost invitată să participe și conducerea Asociației Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL), susțin reprezentanții instituției.

‘Întâlnirea a avut ca scop stabilirea măsurilor concrete de aplicare a protocoalelor sanitar-veterinare semnate în luna martie de către președintele ANSVSA. Aceste documente oficiale reglementează cadrul legal pentru exportul de lapte și produse lactate românești pe piața chineză. Facilitarea legăturilor comerciale și a exporturilor se realizează printr-o abordare integrată, în care fiecare organizație acționează conform competențelor sale profesionale’, se menționează în comunicat.

În acest mecanism, ANSVSA deține rolul de autoritate de reglementare și control sanitar-veterinar, având responsabilitatea de a evalua unitățile de procesare, de a emite certificatele de export și de a valida conformitatea tehnică a fabricilor cu standardele din RP Chineză, notează sursa citată.

Din perspectiva sectorului privat, APRIL intervine ca partener de dialog economic, va asigura suportul logistic și va centraliza interesele comerciale ale procesatorilor, având rolul de a disemina cerințele tehnice în rândul membrilor și de a sprijini operatorii în completarea dosarelor.

‘Prin acest demers instituțional se urmărește simplificarea procedurilor și accelerarea formalităților prin facilitarea contactului direct între unitățile de profil din România, care intenționează să exporte și îndeplinesc criteriile de conformitate solicitate de partea chineză, și reprezentanții economici români din Beijing și Shanghai’, se mai arată în document.

‘Aplicarea acordului bilateral semnat în luna martie necesită o coordonare tehnică riguroasă, pentru accelerarea și simplificarea procedurilor și a formalităților, în scopul facilitării legăturilor comerciale directe. ANSVSA garantează îndeplinirea standardelor de siguranță alimentară. Prin aceste acțiuni, ANSVSA face toate demersurile necesare pentru dezvoltarea și diversificarea exporturilor românești, oferind operatorilor un cadru predictibil’, a declarat președintele ANSVSA, citat în comunicat.

Conform instituției, parcursul tehnic analizat în cadrul întâlnirii va permite stabilirea unei legături directe între procesatori și birourile diplomatice economice ale României în China, asigurând fluidizarea circuitului administrativ pentru toate unitățile care întrunesc condițiile sanitare veterinare agreate în cadrul acordului bilateral.