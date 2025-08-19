Antreprenorii din comunitățile locale au scenă deschisă: „Speed Mentoring” conectează probleme reale cu soluții aplicate

Permis de Antreprenor lansează categoria „Speed Mentoring”, cu un accent special pe nevoile mediului de afaceri local. Formatul invită fondatorii de startup-uri să aducă pe scenă provocări din producție, retail, servicii sau e‑commerce și le trece prin filtrul unor mentori practicieni. În loc de prezentări generale, fiecare sesiune urmărește să producă 2–3 măsuri concrete care pot fi aplicate imediat în companii mici și medii.

Pentru antreprenorii la început de drum sau pentru companiile aflate în tranziție, avantajul este viteza: în 10–15 minute înțelegi ce să prioritizezi, cum să eviți greșeli costisitoare și ce indicatori să urmărești în următoarele săptămâni. La nivelul comunităților, rubrica Speed Montoring din cadrul emisiunii Permis de Antreprenor funcționează ca un accelerator de rețea: antreprenori, mentori, potențiali parteneri și finanțatori intră în dialog clar și orientat pe rezultat.

Cum se participă: cei interesați completează formularul din categoria dedicată, trimit întrebarea (problemă, context, obiectiv) și aleg ediția potrivită. Selecția favorizează start-upurile cu relevanță pentru publicul local și cele care pot genera învățare comună. În urma sesiunilor, organizatorii transmit un scurt sumar cu recomandările propuse, pentru a sprijini implementarea rapidă.

Organizatorii își propun parteneriate cu universități, camere de comerț, parcuri tehnologice și organizații care dezvoltă antreprenoriatul la nivel local. În acest fel, formatul devine o resursă comună: studenții capătă contact direct cu realitatea din companii, iar firmele găsesc mai ușor talente, furnizori sau clienți. Pe lângă sesiunile live, categoria va include rezumate scrise, ghiduri sintetice și recomandări de instrumente, astfel încât învățarea să poată continua în ritmul fiecăruia.

Un beneficiu aparte este disciplina. Fiecare întrebare este însoțită de un obiectiv măsurabil, iar răspunsurile sunt traduse în pași mici: ce facem în 24 de ore, ce urmărim în prima săptămână, când tragem linie. Pentru presa locală, formatul aduce povești de succes autentice, cu rezultate și cifre care pot fi relatate public.

Permis de Antreprenor este un proiect multimedia unic, realizat împreună cu Euronews România – principala televiziune de știri din Europa, și BiziLive.tv – prima platformă de streaming dedicată antreprenorilor din România. Proiectul este susținut de BCR, care sprijină dezvoltarea organică și sănătoasă a educației antreprenoriale în România. Scopul nostru este să aducem în fața publicului resurse practice, povești de business reale și strategii aplicabile, direct de la antreprenori, mentori și experți de top.