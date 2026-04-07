APIA: Decizia de a menține parcarea gratuită pentru autoturismele 100% electrice în București, o abordare responsabilă

Decizia Consiliului General al Municipiului București de a menține facilitatea de parcare gratuită pentru autoturismele 100% electrice confirmă o abordare responsabilă în ceea ce privește susținerea mobilității cu emisii zero, susține Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), într-un comunicat de presă transmis, marți, AGERPRES.

‘APIA salută decizia Consiliului General al Municipiului București de a menține facilitatea de parcare gratuită pentru autoturismele 100% electrice. Această decizie confirmă o abordare responsabilă în ceea ce privește susținerea mobilității cu emisii zero și reprezintă un semnal important pentru continuarea procesului de electrificare a parcului auto din Capitală. APIA apreciază deschiderea autorităților locale și a Primarului General pentru adoptarea unei măsuri fundamentate pe date și realități din piață. În cadrul dialogului instituțional, APIA a transmis o serie de analize relevante care arată clar că autoturismele electrice nu reprezintă o problemă pentru infrastructura de parcare’, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, în Capitală, dintr-un parc auto de aproximativ 1,3 milioane de autoturisme, vehiculele 100% electrice reprezintă doar 1,7% (aproximativ 22.652 de unități), deci un impact redus asupra gradului de ocupare a locurilor de parcare. ‘Aceste date confirmă faptul că menținerea facilităților pentru vehiculele electrice este justificată și necesară în actualul stadiu de dezvoltare a pieței’, notează asociația de profil.

Pe de altă parte, APIA reamintește că a propus, încă din mandatul administrației anterioare, instituirea unui cadru predictibil pentru astfel de măsuri, care să ofere cetățenilor și mediului de afaceri o perspectivă clară, pe termen mediu și lung.

‘Din păcate, nu putem spune că acest principiu se regăsește în actuala decizie, deși rămâne esențial pentru stabilitatea pieței și pentru încrederea consumatorilor. În acest context, este important de subliniat că, într-un oraș puternic aglomerat precum Bucureștiul, existența unui loc de parcare reprezintă un criteriu real și relevant în decizia de achiziție a unui autoturism electrificat, nepoluant sau foarte puțin poluant, alături de factori precum: costul total de utilizare, autonomia electrică sau accesul la infrastructura de încărcare – în ciuda unor declarații publice recente care minimalizează acest aspect’, precizează organizația,

Odată cu decizia privind modificarea politicii de parcare în Capitală, APIA își exprimă speranța ca resursele financiare rezultate să fie direcționate către dezvoltarea infrastructurii, inclusiv prin crearea de noi locuri de parcare, în linie cu angajamentele publice asumate de autoritățile locale.

‘Totodată, reiterăm faptul că APIA a susținut constant un dialog instituțional bazat pe profesionalism, continuitate și colaborare, dincolo de schimbările de natură politică sau administrativă. Considerăm că relațiile solide între instituții sunt fundamentale pentru asigurarea unui cadru stabil și predictibil de politici publice. APIA rămâne un partener activ în susținerea mobilității sustenabile și în dezvoltarea unor soluții echilibrate pentru viitorul transportului urban’, se menționează în comunicatul citat.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile este o organizație non-profit, înființată în anul 1994, membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA, din 1996.