APIA: Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 24,4% în februarie; mașinile electrice au crescut cu 35%

Înmatriculările de autoturisme noi din România au scăzut în februarie 2026 cu 24,4% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor preliminare publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) și prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

În topul mărcilor conduce Dacia, cu 1.685 de autoturisme, urmată de Toyota (894), Skoda (865), Volkswagen (610) și Renault (583).

Conform sursei citate, autoturismele electrificate înregistrează o scădere de -3% față de februarie 2025.

Autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de +35% față de februarie 2025, în timp ce autoturismele plug-in hibrid înregistrează o creștere de +16%.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile este o organizație non-profit, înființată în anul 1994, membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA, din 1996.

Misiunea APIA este de a reprezenta și susține interesele principalilor jucători din piața auto din România, implicându-se activ în dialogul cu autoritățile, prin promovarea practicilor sustenabile din industrie, prin educarea consumatorilor și prin oferirea de analize esențiale și relevante pentru acest sector.

APIA este organizatorul unor evenimente publice definitorii pentru piața autohtonă și anume: Salonul Internațional Auto București – SIAB și Forumul Mobilității Sustenabile și Accesibile – FMSA.

APIA a dezvoltat CarS – platforma online de analiză dinamică a pieței auto din România. APIA este singura organizație din România care prelucrează în detaliu datele DGPCI, realizând atât diferențierea pe motorizări (MHEV, FHEV si PHEV) a înmatriculărilor, cât și o realocare a acelor autovehicule pe care DGPCI le încadrează la autoturisme, deși acestea au de fapt scop comercial, la categoriile vehiculelor comerciale aferente.