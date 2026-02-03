Aprecierea euro sporește îngrijorările Băncii Centrale Europene

Aprecierea euro va fi în centrul reuniunii Băncii Centrale Europene de săptămâna aceasta, în condițiile în care au sporit temerile că aceste evoluții ar putea afecta inflația și economiile bazate pe export din zona euro, transmite AFP.

Analiștii se așteaptă ca Banca Centrală Europeană să mențină nemodificate ratele dobânzilor, pentru a cincea ședință consecutivă, la reuniunea de politică monetară de joi. Datele preliminare publicate luna trecută de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) arată că rata anuală a inflației în zona euro a scăzut în decembrie până la 1,9%, sub ținta pe termen mediu de 2% vizată de BCE.

Dar recenta apreciere a euro complică situația și ar putea alimenta dezbaterea privind momentul în care BCE ar trebui să înceapă reducerea dobânzilor. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală sunt la 2%, 2,15% și, respectiv, 2,40%.

Felix Schmidt, economist la Berenberg, a declarat pentru AFP că ‘subiectul major de discuție’ la reuniunea de la Frankfurt ‘va fi evident aprecierea euro față de dolar, și ce spun oficialii în legătură cu asta’.

Dolarul se depreciază – iar euro se apreciază – de ceva timp, în special din cauza temerilor privind ‘administrarea haotică’ de către președintele Donald Trump a celei mai mari economii mondiale, mai scrie AFP.

Dar, săptămâna trecută Donald Trump a respins preocupările legate de deprecierea dolarului, argumentând în schimb că moneda americană se descurcă ‘grozav’.

Întrebat de un reporter dacă este îngrijorat de pierderile recente ale dolarului, Trump a răspuns: ‘Nu, cred că este grozav’ și a invocat afacerile pe care le fac Statele Unite, fără să ofere mai multe detalii.

Remarcile sale au atras o reacție rapidă pe piață, euro trecând de 1,20 dolari.

Evoluțiile provoacă îngrijorări la Frankfurt, un euro mai puternic face importurile mai ieftine, sporind potențial presiunile descendente asupra inflației, într-un moment în care deja oficialii sunt îngrijorați de evoluția prețurilor de consum.

Deși a subliniat că recenta apreciere a euro este ‘modestă’, guvernatorul Băncii Centrale a Austriei, Martin Kocher, a avertizat că BCE ar putea lua în considerare reducerea dobânzilor, dacă euro continuă aprecierea.

Dar un euro mai puternic nu este doar o veste proastă, deoarece majorează puterea de cumpărare a gospodăriilor, acasă și în vacanțele peste hotare.

De asemenea, aprecierea monedei unice indică sporirea interesului pentru Europa, într-un moment în care investitorii sunt îngrijorați de situația din Statele Unite, din cauza politicilor lui Trump, de la taxele vamale la atacurile la adresa independenței Rezervei Federale a SUA (Fed).

Donald Trump l-a desemnat vineri pe Kevin Warsh pentru a conduce Fed, după încheierea mandatului lui Jerome Powell, în luna mai, într-un moment în care președintele SUA insistă pentru un control sporit asupra băncii centrale.

‘Îl cunosc pe Kevin de mult timp și nu am nicio îndoială că va rămâne în istorie ca unul dintre cei mari președinți ai Rezervei Federale, poate chiar cel mai bun. Pe lângă toate celelalte, are un rol central și nu vă va dezamăgi niciodată. Felicitări Kevin’, a scris Trump pe rețeaua Truth Social.

Persoana desemnată de Trump are nevoie de confirmarea Senatului SUA.

Rezerva Federală americană a fost considerată mult timp o forță stabilizatoare pe piețele financiare globale, în mare parte datorită independenței sale percepute față de politică. Eforturile tot mai intense ale lui Trump de a testa această independență, inclusiv decizia din ianuarie a Departamentului de Justiție de a deschide o anchetă penală asupra lui Powell, au pregătit scena pentru un proces dificil de confirmare din partea Senatului pentru orice succesor.

Nominalizarea încheie un proces de luni de zile care deseori semăna cu o audiție publică, în care Warsh, consilierul economic al Casei Albe, Kevin Hassett, și alți candidați de top – inclusiv guvernatorul în funcție al Fed-ului, Christopher Waller, și Rick Rieder, un analist de pe Wall Street – apăreau în mod regulat la televizor pentru a-și prezenta realizările și gândurile despre economie și politica Fed.

Deși Warsh nu este o persoană din apropierea Casei Albe, a fost totuși un confident al președintelui și un oaspete la vila sa din Florida și, mai important, pare pregătit să promoveze multe dintre prioritățile lui Trump în calitate de președinte ‘din umbră’ al Fed până când mandatul lui Powell se încheie la mijlocul lunii mai.

Avocat și distins cercetător în economie la Institutul Hoover al Universității Stanford, Warsh a declarat că, în opinia sa, președintele are dreptate să preseze banca centrală pentru reduceri drastice ale dobânzilor și a criticat Fed pentru subestimarea potențialului de combatere a inflației al creșterii productivității supraalimentate de inteligența artificială.