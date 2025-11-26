Arhitectul unui business programat cu viziune

În urmă cu 15 ani, când criza economică părea să înghețe orice inițiativă, Horia Sabo a ales să investească tot ce avea pentru a fonda un integrator de servicii industriale. Astăzi antreprenorul conduce un adevărat ecosistem tehnologic care se pregătește să livreze în toată lumea produse software și soluții de inteligență artificială dezvoltate integral în România.

Horia Sabo nu are profilul unui antreprenor tipic din tehnologie. Înainte de a impune Codata Software Solutions printre companiile care au un cuvânt greu de spus în sectorul IT, a studiat filosofie și logică computațională – o combinație care i-a oferit un avantaj strategic rar întâlnit în business. „Filosofia te învață să gândești limpede, iar gândirea limpede este fundația oricărei decizii bune. Ea te ajută să discerni între esențial și secundar, între valoros și inutil și îți oferă o busolă morală fără de care e greu să conduci oameni sau organizații. Apoi vine dimensiunea umană: capacitatea de a asculta, de a înțelege și de a construi relații autentice”, explică antreprenorul. Logica computațională a completat tabloul, oferindu-i instrumentele pentru a transforma gândirea abstractă în soluții concrete. Iar toată această perspectivă se regăsește astăzi în modul în care Codata abordează tehnologia: nu ca pe un scop, ci ca pe un instrument menit să genereze valoare reală pentru oameni și societate.

Primele linii de cod

Drumul lui Horia Sabo în antreprenoriat a început în 2010-2011, când a pus bazele integratorului de servicii și soluții industriale în construcții. La acel moment avea foarte puține resurse, dar se baza pe o echipă extraordinară formată din ingineri dedicați, printre care și părinții săi. „Poate că, privit din exterior, părea un pariu riscant. Dar pentru noi era mai mult decât un business: era o formă de a construi ceva cu sens, de a demonstra că se poate face performanță și în România, cu muncă onestă și seriozitate”, își amintește antreprenorul, care a ajuns la sectorul IT după ce traseul său profesional a inclus domenii precum infrastructura și logistica. „Trecerea între domenii nu a fost o schimbare de direcție, ci o evoluție firească. Am pornit din infrastructură și construcții, unde am învățat ce înseamnă rigoarea și soliditatea unui proiect, apoi am trecut în logistică, unde am descoperit importanța eficienței și a timpului. IT-ul a venit ca o continuare logică, un mod de a aduce împreună toate aceste experiențe și de a le traduce în tehnologie. Ceea ce le unește este nevoia de structură, disciplină și viziune”, explică acesta.

Algoritm de business

Astăzi, Horia Sabo conduce Codata Software Solutions și face parte și din boardul ComputerLand România, cele două entități formând împreună un ecosistem tehnologic solid, aflat într-o etapă de expansiune accelerată. Pentru 2025, grupul estimează o cifră de afaceri în jurul a 200 de milioane de euro, însă antreprenorul subliniază că accentul nu trebuie pus pe cifre: „Cea mai mare realizare rămâne coerența echipei. Suntem peste 250 de specialiști care împărtășesc aceeași viziune: să construim tehnologie cu sens, dezvoltată în România, pentru România”. De altfel, compania pe care a fondat-o a trecut la un alt nivel: de la statutul de furnizor de infrastructură IT a ajuns dezvoltator de soluții software complexe. „Codata dezvoltă o suită extinsă de soluții IT&C, de la platforme software integrate pentru administrație publică și infrastructuri digitale, până la aplicații bazate pe inteligență artificială și Internet of Things. În prezent, compania lucrează la o platformă completă de AI, dezvoltată integral în România, concepută să poată fi operată fără a scrie cod și fără a necesita echipe tehnice numeroase. Scopul este democratizarea accesului la tehnologie și aducerea inteligenței artificiale «acasă», în interiorul organizațiilor”, anunță antreprenorul, care pregătește și o dezvoltare în zona de soluții de mobilitate urbană inteligentă, acolo unde conectivitatea, datele și infrastructura digitală se întâlnesc pentru a transforma modul în care ne deplasăm și trăim în orașe.

Pentru următorii ani, Horia Sabo își concentrează atenția pe extinderea regională, în special în Europa Centrală și de Sud-Est, acolo unde soluțiile Codata pot aduce valoare imediată. Pe termen de cinci ani, își dorește ca ecosistemul Codata-ComputerLand să fie recunoscut ca un hub regional de tehnologie, capabil să livreze soluții românești competitive la nivel european. „Mai mult decât atât, îmi doresc ca ceea ce construim să devină parte din infrastructura digitală a României – un model de progres sustenabil și cu sens”, explică antreprenorul.

În esență, modul în care Horia Sabo și-a construit afacerea pornește de la ideea că tehnologia trebuie să fie utilă și ancorată în realitate. Iar evoluția Codata este confirmarea că filosofia lui este corectă, fapt care îi permite să fie cât se poate de optimist. El e convins că România are tot ce îi trebuie pentru a deveni un hub tehnologic regional: competență, creativitate și o generație de antreprenori care nu mai caută doar profit, ci sens. „Cred într-o Românie care nu doar adoptă viitorul, ci îl proiectează”, încheie Horia Sabo.